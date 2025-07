‘La Lamborghini che preferisco è quella che non abbiamo ancora realizzato’: viaggio con Winkelmann tra passione e tecnologia

"La Lamborghini che preferisco è quella che non abbiamo ancora realizzato". Lo dice Stephan Winkelmann nel 2021, presidente e amministratore delegato dell'azienda di supercar di Sant'Agata Bolognese, che nel 2021 fece una promessa, oggi rispettata: ogni nuova auto avrebbe avuto più tecnologia e generato meno emissioni. La sua storia e quella di Lamborghini sono al centro della puntata di oggi di Money vibez stories, il vodcast di Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno), che ogni settimana approfondisce la conoscenza di un'impresa con chi ogni giorno è impegnato a guidarla.

Un mondo più complesso in questo caso perché, chiarisce Winkelmann, "Noi non vendiamo mobilità, ma vendiamo sogni”. Dunque si ordina un'auto, la si aspetta anche un anno e mezzo e dopodiché si entra a far parte di un club composto da persone che sono profondamente amanti del mondo Lamborghini e delle nostre vetture". Dal suo stabilimento nella provincia bolognese, l'azienda raggiunge oggi tutto il mondo con 186 concessionari e 56 Paesi per oltre 10mila auto prodotte ogni anno. Auto del futuro, che usano il carbonio e aggiungono tecnologia modello dopo modello. Ed è un mondo a cavallo tra l'artigianalità italiana e l'imprenditorialità tedesca quella che Lamborghini rappresenta, così radicata a Sant'Agata Bolognese eppure parte integrante del gruppo Volkswagen-Audi.

Un connubio ben rappresentato da Stephen Winkelmann, tedesco di Berlino, ma vissuto a Roma poiché figlio di un diplomatico. "Ricordo il momento in cui sono entrato in azienda per la prima volta - racconta sorridendo -. Era una giornata di gennaio del 2005. Tutti si aspettavano un tedesco, che parlasse in tedesco, perciò in questo li ho stupiti... E poi l'auto ha stupito me, quando al termine del mio discorso e della prima visita in azienda, ho guidato per la prima volta una Lamborghini".