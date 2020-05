Roma, 21 maggio 2020 - Coronavirus in Italia: arrivano i dati della Protezione civile relativi a oggi, 21 maggio. Il bollettino, come al solito, riporta le ultime notizie su casi totali, attualmente positivi, morti e guariti. Ricordiamo che ieri si contavano, in tutto il Paese, 161 decessi e 665 casi in più (ovvero un caso ogni 100 tamponi, video), testimonianza di un trend in continua discesa. Nel mondo invece le cifre continuano a destare allarme.

Coronavirus, i dati del 21 maggio

Intorno alle 18 verranno pubblicati in questa sezione gli aggiornamenti sull'epdiemia di Covid-19 in Italia.

Le notizie di oggi

Anche sulla scorta di questi dati, l'Italia intanto comincia a ripartire, e un certo ottimismo sul calo della pandemia circola anche tra gli esperti. Per il virologo Guido Silvestri "forse il lockdown è stato eccessico", mentre Silvio Garattini sul nostro giornale assicura che le cure per il Covid-19 ci sono, e sono l'eparina e il plasma iperimmune. Restano i dubbi sulla data possibile degli spostamenti da regione a regione, ma sembra abbia fatto passi avanti la messa a punto dell'App Immuni, con Google e Apple che hanno aggiornato i sistemi. Di contro c'è maretta nei palazzi del potere: durante l'informativa del premier Conte, alla Camera è andata in scema la bagarre tra 5 stelle e Lega, innescata dagli attacchi del grillino Ricciardi alla sanità lombarda. E sul Dl Rilancio si segnala la 'rivolta' del governatore veneto Luca Zaia che annuncia ricorso sul provvedimento approvato nei giorni scorsi. "Finirà nel cestino", assicura Zaia.