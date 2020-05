Roma, 21 maggio 2020 - Informativa del premier Conte sulle misure per la Fase 2 in diretta dalla Camera. "Siamo stati costretti a limitare il più possibile gli stanziamenti, a imporre il distanziamento sociale" per arginare i contagi da Coronavirus e "gli italiani hanno pienamente compreso il rischio e condiviso lo sforzo collettivo, le misure sono state ovunque rispettate con disciplina, tranne alcune eccezioni", ha esordito il premier. "Possiamo dire, con dovuta prudenza, che il peggio è alle spalle" e di "aver compiuto la scelta giusta" con il lockdown, ha aggiunto.

Il Contact tracing è "il secondo pilastro" per il controllo epidemiologico nella fase 2 e "il governo ha introdotto una disciplina per realizzare la app Immuni nel pieno rispetto della privacy e della sicurezza nazionale. Nei prossimi giorni partirà la sperimentazione su questa nuova applicazione, i dati verranno usati solo per la tracciabilità del virus", ha continuato il premier.

Ma "non confidiamo solo nell'autodisciplina dei singoli, abbiamo definito un articolato sistema di controllo degli andamenti epidemiologici. Stiamo potenziando i controlli tramite i test molecolari e sierologici. L'Italia è primo posto per numero di tamponi per abitanti", che sono stati pari "fino a oggi a 3,17 milioni".

"Il 25 maggio partiranno i test sierologici gratuiti per 150mila cittadini per esclusiva finalità di ricerca scientifica". Per farli "occorrerà uno sforzo che si basa sul lavoro di volontari sul territorio" e ci sarà "una struttura nazionale di coordinamento", ha proseguito il premier.