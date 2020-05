Roma, 20 maggio 2020 - Il bollettino della Protezione civile sul Coronavirus in Italia. I dati di oggi, dalle 18, con le ultime notizie su casi totali, auttalmente positivi, morti e guariti. Ancora focus sui trend e sull'andamento dell'epidemia in Lombardia. Oggi il premier Giuseppe Conte ha ribadito che "non è il tempo dei party e della movida, altrimenti la curva risale". Il presidente del Consiglio ha sottolineato: "Abbiamo tolto l'autocertificazione perché la curva era sotto controllo, ma nessuno pensi che sono saltate le regole di precauzione". Intanto di oggi la notizia dell'isolamento in un lattante di 7 settimane del SarsCov-2. Il campione naso-faringeo del piccolo, ricoverato, è pervenuto al laboratorio il 26 febbraio. Ciò dimostra che "la circolazione del nuovo virus nella popolazione pediatrica avveniva già prima dell'epidemia riconosciuta in città" e supporta l'ipotesi che "nei bambini la circolazione del virus è spesso misconosciuta". L'isolamento è stato effettuato all'Università di Parma ed il dato è pubblicato su 'International journal of infectious diseases'

Il bilancio del 20 maggio

Aggiornamenti dalle 18

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 294 casi, con 65 decessi. Il totale, dall'inizio della crisi, è rispettivamente di 85.775 e 15.662. Gli attualmente positivi scendono di 620 unità, a 26.671, mentre i guariti/dimessi sono 849 (43.442). I tamponi effettuati sono stati 11.508 (in totale 607.863). Ieri i casi positivi erano stati 462, i decessi 54 e i guariti 167. Scendono i pazienti in terapia intensiva (-13) e i ricoveri (-145). In totale i primi sono 231, mentre i secondi 4.281. Ieri le terapie intensive avevano segnato -8 e i ricoveri -56. Brusca frenata dei contagi a Milano e nella Città metropolitana. Nel capoluogo oggi sono stati registrati 8 casi (totale a 9.425), mentre nel milanese i nuovi positivi sono 48 (22.372). Ieri i casi erano stati rispettivamente 49 e 102.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 27.364 casi di positività, 50 in più rispetto a ieri. Sono 6.162 i tamponi effettuati, che raggiungono così complessivamente quota 274.362. Le nuove guarigioni oggi sono 271 (18.258 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi che a oggi sono scesi a 5.098 (-232). Si registrano 11 nuovi decessi: 4 uomini e 7 donne. Complessivamente nella regione sono arrivati a 4.008. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.376, - 185 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 96 (-3). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-44). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 18.258 (+271): 1.640 "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 16.618 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Piemonte

Sono stabili i dati del Piemonte. L'unità di crisi regionale ha reso noto questa sera che i nuovi decessi sono stati 25, per un totale di 3.679 dall'inizio dell'emergenza, e 108 i nuovi contagi, che diventano così 29.727. Ancora in calo i ricoverati in terapia intensiva, 96, tre in meno rispetto a ieri, e quelli in terapia non intensiva, 1.579, dieci in meno rispetto a ieri. Aumentano i guariti, 378 in più, per un totale di 12.676, con altri 3.737 in via di guarigione. Le persone in isolamento domiciliare sono 7960. I tamponi diagnostici finora processati sono 258.489, di cui 143.310 risultati negativi.

Covid, i numeri regione per regione

Tabelle in Pdf dopo le 18

La ripartizione per provincia

Tabelle in Pdf dopo le 18

Le altre notizie di oggi

Coronavirus, come combattere l’irritazione da mascherina

Il virologo: ci siamo ribellati alla paura. "Così la pandemia è finita"

Usa, Trump: "Molti casi? Lo considero un onore"

Speciale Coronavirus

La mappa live del contagio