Roma, 21 maggio 2020 - Anche la soglia dei 5 milioni di contagiati dal coronavirus è stata oltreppasata. E' quanro emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University: sono in particolare 5.000.038. Il numero delle morti causate dal virus è al momento 328.172. Numeri che purtroppo sono sempre in aggiornamento verso l'alto. Detto questo il mondo sta cercando di ripartire. A questo proposito la compagnia aerea EasyJet ha annunciato la ripresa di alcuni voli interni in Gran Bretagna e Francia dal 15 giugno.

Vaccino Oxford

La multinazionale Astrazeneca ha concluso i primi accordi per la produzione di almeno 400 milioni di dosi del potenziale vaccino anti-Covid in sperimentazione a Oxford - con una capacità di produzione di 1 miliardo di dosi nel 2020 e 2021 - e avvierà le prime consegne a settembre. Dopo la prelazione di 30 milioni di dosi da parte del Governo inglese, la compagnia rende noto che sta lavorando ad accordi in parallelo, anche con altri governi europei, per assicurare una "ampia ed equa fornitura del vaccino nel mondo". Anche gli Usa entrano nella squadra con un finanziamento di oltre 1 miliardo di dollari.

Brasile, numeri choc

Conti ua ad essere devastante la crescita esponenziale dlla pandemia in Brasile: sono 20mila i nuovi casi in un solo giorno per la prima volta dall'inizio dell'epidemia. Esattamente i nuovi casi emersi sono stati 19.951 per un totale di 291.579. I nuovi decessi sono stati 888, per un totale di 18.859. Il Brasile è il Paese più colpito dell'America Latina che conta 606.000 casi e 33.300 morti. Il presidente Bolsonaro, ha emesso un provvedimento provvisorio che stanzia dieci miliardi di reais (1,6 miliardi di euro) in favore del ministero della Sanità per le azioni di lotta contro la pandemia.

Usa, altre 23mila contagi

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 23.285 casi di coronavirus e 1.518 morti legate alla pandemia, secondo la Johns Hopkins University. Il totale passa quindi ad almeno 1.551.853 di contagi e 93.439 morti. New York resta lo stato più colpito seguito dal New Jersey, Illinois e Massachusetts. Intanto l'ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, uscirà oggi di prigione e scontera' il resto della pena a casa. Il rilascio e' legato alla pandemia di coronavirus. Cohen è stato condannato a tre anni per aver mentito al Congresso, per frodi fiscali e per violazione delle leggi sui finanziamenti delle campagne elettorali. Cohan ha ammesso di aver pagato due donne (compresa la pornostar Stormy Daniels) per comprare il loro silenzio sulla presunta relazione con Trump.Il presidente ha annunciato che entro due giorni terminerà la cura con idrossiclorochina. Trumo ancora una volta attacca duramente Nancy Pelosi.

Russia, altri 3mila casi a Mosca

In Russia sono stati registrati 8.849 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 317.554 infezioni in tutto il Paese, con un aumento del 2,9%, secondo le autorità russe. A Mosca, zona più colpita dalla pandemia, sono stati registrati 2.913 contagi. Si contano anche 129 morti rispetto a ieri, per un totale di 3.099 decessi.

Giappone, magistrato si dimette

Uno dei più magistrati più importanti del Giappone è costretto alle dimissioni. In piena emergenza per il Covid-19, Hiromu Kurokawa capo della procura di Tokyo, ha partecipato a una serata di gioco d'azzardo che gli costerà la carriera. Kurokawa è considerato molto vicino al primo ministro giapponese Shinzo Abe.

La Cina e gli animali selvatici

La città epicentro del contagio di coronavirus in Cina, Wuhan, ha vietato ufficialmente di mangiare carne di animali selvatici. Nel Paese si registranodue nuovi casi.

Il resto del mondo

In Corea del Sud 12 nuovi casi e un morto in 24 ore. In India 111.359 contagiati e 3.435 decessi. Record di decessi in Messico: 424 in un giorno.

La mappa live del contagio