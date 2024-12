Nuovo codice della strada, l’esperto: “Neopatentati, cosa cambia dal 14 dicembre”. Targa e assicurazione per i monopattini, il calendario

Roma, 1 dicembre 2024 – Il 14 dicembre entra in vigore il nuovo codice della strada 2024 . Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in una diretta sui social. E proprio i social, ha anticipato il vicempremier, saranno lo strumento per spiegare agli italiani una riforma con moltissime novità, in pillole.

Nuovo codice della strada in vigore da sabato 14 dicembre 2024: ma per alcune novità si dovranno attendere fino a sei mesi, ecco l'elenco

Ma non tutti gli obblighi partiranno in quella data. Qual è il calendario delle novità più importanti, che hanno bisogno di decreti o direttive per entrare in vigore, dalla stretta sul consumo di stupefacenti alle nuove regole per i monopattini? Lo abbiamo chiesto a Luigi Altamura, comandante della polizia municipale di Verona, nella cabina di regia Anci (che sta discutendo fra l’altro il nuovo decreto autovelox).

Il calendario delle novità per punti

Nella riforma “nessuno si è accorto di una novità davvero rilevante –sottolinea Altamura -. L’articolo 10 del nuovo codice della strada prevede infatti che in autostrada e sulle strade extraurbane si possa venire sanzionati dalla semplice consultazione delle telecamere di videosorveglianza, e non occorre la contestazione immediata”.

Ecco cosa dice il testo: “Le violazioni accertate, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 218, sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l’autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile. Qualora tale contestazione non sia stata effettuata, si procede alla notifica degli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1. Ai dispositivi di videosorveglianza previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni dell’articolo 45”. In altre parole, secondo il nuovo codice per queste apparecchiature non serve l’omologazione. Requisito sempre necessario invece – come ribadito anche più volte dalla Cassazione – per gli strumenti come autovelox, Photored, telecamere di accesso alle Ztl.

“Serviranno sei mesi perché scatti l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini – chiarisce ancora il comandante Altamura -. Serve infatti un decreto. E vale la stessa cosa per l’alcolock, il meccanismo che blocca l’auto se chi si mette al volante ha bevuto. Entro il 13 giugno dovrà essere emanato un decreto che individui le caratteristiche del dispositivo, le modalità di installazione e le officine autorizzate”.

I neopatentati devono fare attenzione alle date. “Se si sostiene l’esame entro il 13 dicembre – è la chiosa di Altamura – si potranno guidare per un anno le auto della potenza attuale, più ridotta. Dal 14 dicembre, invece, il limite varrà per tre anni ma la potenza delle auto sarà superiore, 75 Kw”.

Altamura è critico verso la mini sospensione della patente, “riguarderà solo il 2% dei patentati in Italia, perché si applica a chi ha meno di 20 punti e sarà un aggravio per le forze di polizia, perché non serve il provvedimento del prefetto”.

E “potrà avvenire solo dopo l’emanazione delle linee guida, definite di concerto dal ministero dell’Interno e della Salute, il controllo salivare per verificare il consumo di sostanze stupefacenti”.

Ancora: “Entro 60 giorni dovrà essere emanato un decreto del ministero dell’Istruzione, del Mit e dell’Interno per individuare i soggetti formatori sulla sicurezza stradale tra gli enti e le istituzioni per dare i famosi due punti a chi partecipa a corsi extracurriculari delle superiori”.

Mancano i decreti del Mit anche per le esercitazioni di guida, osserva Altamura. E ricorda che “potranno avvenire anche in autostrada, sulle strade extraurbane e di notte”.