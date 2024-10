Multe da autovelox e ricorsi, la Cassazione cambia tutto

Roma, 28 ottobre 2024 – Codice della strada e ricorsi sulle multe, la Cassazione continua a ’fare legge’. Con l’ordinanza 26553 del 24 ottobre la Suprema Corte interviene con due novità importanti.

"Nessun invio dati del conducente e nessuna perdita punti”, riassume Luigi Vingiani, avvocato e segretario nazionale Confederazione giudici di pace.

Ecco la spiegazione per punti.

La circolare del ministero

"Una circolare ministeriale invitava già la polizia stradale a non decurtare i punti della patente, con un ricorso in atto – sottolinea Vingiani -. Ora la Cassazione ha recepito l’orientamento di una buona parte dei giudici di pace, per quel che mi riguarda lo sto mettendo in pratica da 10 anni. Che senso ha l’obbligo di comunicare i dati del conducente se ancora non sappiamo l’esito del ricorso? Se vinco la causa devo fare istanza per riavere i punti decurtati dalla patente. La cosa più logica invece è sospendere l’obbligo, finché è in corso il giudizio”.

Nelle previsioni di Vingiani ora la sentenza della Cassazione non potrà più essere ignorata, come era successo invece per la circolare del ministero. L'obbligo è previsto dall’articolo 126 bis del codice della strada che punisce chi non comunica i dati entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale. Ma ora la Cassazione corregge il tiro: si può parlare di violazione solo al termine del giudizio.