Sospensione breve della patente, dalle cinture alla mancata precedenza (anche ai pedoni). “Ma la contestazione dev’essere immediata”

Roma, 10 dicembre 2024 – Sospensione breve della patente nel nuovo codice della strada 2024, quando scatta? Ecco un esame della nuova legge con l’avvocato Luigi Vingiani, segretario nazionale Confederazione giudici di pace.

Nuovo codice della strada: ecco quando scatta la sospensione breve della patente

Premette Vingiani: “L’articolo 218 ter del codice della strada che entra in vigore dal 14 dicembre, prevede la sospensione da 7 a 15 giorni per chi ha meno di 20 punti sulla patente e per una serie di gravi infrazioni:

uso del telefono e di altri dispositivi elettronici alla guida

guida dopo aver assunto bevande alcoliche, per chi ha l’imposizione del tasso zero

passaggio con il semaforo rosso

mancato uso del casco, naturalmente vale anche per i monopattini

mancato uso della cintura di sicurezza

mancato uso dei dispositivi per bambini, compresi quelli anti abbandono

circolazione contromano

mancato rispetto del divieto di sorpasso

mancata precedenza

retromarcia in autostrada

mancata precedenza ai pedoni sulle strisce

disobbedienza agli ordini degli agenti del traffico

mancata collocazione del triangolo per veicolo fermo, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

mancato rispetto della distanza di sicurezza, ma solo in caso di incidente".

Ma ci sono due elementi importanti da ricordare, prosegue il segretario nazionale dei giudici di pace. “Questa misura si applica solo a chi ha meno di 20 punti sulla patente – ribadisce l’avvocato -. L’articolo 126 bis del codice della strada fissa 20 punti sulla patente, che possono diventare 30 in caso di buona condotta. Quindi la sospensione breve non si applica ai guidatori virtuosi”.

Non solo. “La contestazione dev’essere immediata e non in differita – ricorda Vingiani -. Se avviene attraverso strumenti tecnologici, queste misure non si possono applicare. Ma in altri paesi, come la Germania, questo non c’è, le misure si possono applicare anche ai controlli a distanza. Questo quindi potrebbe far pensare a una applicazione della norma ridotta”.

E come fare per verificare i punti sulla patente? “La cosa migliore è collegarsi al portale dell’automobilista e scaricare l’app Ipatente. Ci si registra e si possono verificare i punti. Lei quanti ne ha? “Naturalmente trenta”. (Sorride).