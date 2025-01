Cinture di sicurezza, nuovo codice della strada e sentenze della Cassazione: cosa si rischia

Roma, 6 gennaio 2025 – Cinture di sicurezza: non solo il mancato allacciamento con il nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini porta alla sospensione della patente. Ma le ultime sentenze della Cassazione hanno ribadito che “il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero” le indossi. Se rifiuta di farlo “anche a rifiutarne il trasporto e ad omettere l’intrapresa marcia”. Necessità ribadita anche nella sentenza 45566 del dicembre 2024.

Il nuovo codice della strada 2024 entra in vigore da sabato 14 dicembre: ecco quando scatta la sospensione breve della patente

Cinture di sicurezza, velocità e punti energia

Per capire l’importanza di quel gesto, allacciare le cinture, conviene ascoltare la spiegazione di Giordano Biserni, presidente dell’Asaps, una vita di impegno per la sicurezza stradale. “Dobbiamo ricordarci – ammonisce Biserni – che l’energia accumulata si moltiplica per la velocità. Facciamo un esempio: se procediamo a 130 chilometri all’ora, sviluppiamo 22.500 punti energia, che da qualche parte devono andare. Quindi avrò bisogno di molto più spazio o di molto più attrito per riuscire a fermarmi”. In sintesi, secondo Biserni, chi è al volante dovrebbe rendersi conto “che la cintura di sicurezza è come il salvagente quando siamo in acqua e ci troviamo in difficoltà”.

I dati dell’Istat

Nell’ultimo report dell’Istat, relativo ai dati del 2023, viene segnalato un “lieve calo” delle sanzioni per mancato uso delle cinture di sicurezza (mentre si registra un “forte incremento” per il mancato uso del casco).