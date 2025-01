Cerchiamo di fare chiarezza con la guida di Roberto Benigni, vicepresidente dell'Anvu, l'Associazione professionale polizia locale d'Italia. In queste settimane, dopo l'entrata in vigore del nuovo codice riformato dal ministro Matteo Salvini -il 14 dicembre 2024 -, l'esperto sta girando l'Italia per incontri di formazione, che coinvolgono prima di tutto la sua categoria. Perché i cambiamenti in generale sono tanti e radicali. E la conoscenza vera è ancora molto scarsa.