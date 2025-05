La camicia sciacquata nel lavandino e l’appello alle preghiere: gli ultimi post dei cardinali prima di entrare in Conclave

Roma, 7 maggio 2025 – Alle ore 15 in punto scatta la schermatura dei telefoni: il Vaticano si blinda per l’elezione del Pontefice e fino alla nomina del successore di Pietro. Si rinnova il rigido protocollo del Conclave con i cardinali sigillati nella Sistina fino alla fumata bianca. Ma qualche porporato fa fatica a lasciare il telefonino, un po' come gli studenti prima dell'esame di maturità. E così, prima del silenzio al quale saranno costretti nelle prossime ore (giorni?), alcuni hanno salutato i follower con un ultimo post in cui raccontano come vivono questo momento, l’emozione e la responsabilità di dover scegliere il nuovo Pontefice.

Il cardinale Fernando Chomali in un appello su X e mentre lava la camicia che userà per entrare in Conclave (foto X)

L'arcivescovo di Santiago del Cile, Fernando Chomali, prima ha postato su X un video dove lava in un lavandino la camicia bianca che userà per entrare in conclave e poi ha fatto un post nel quale dice: "Oggi entro nel conclave senza cellulare. Solo davanti a Dio si può votare chi sarà il Papa. Una responsabilità che mi travolge. Nella preghiera è sorto: Signore, abbi pietà. Lunga vita al Cile anima mia. Amo la Chiesa che mi ha mostrato Gesù Cristo nostro Signore, Luce, Via, Verità e Vita”.

Il cardinale di Algeri, Jean Paul Vesco, saluta invece i suoi 'amici' di Facebook e confessa la sua emozione e impazienza: “Stasera entro nel silenzio del conclave, non vedo l'ora... questa arcaica istituzione dell'XI secolo sta dimostrando un'incredibile modernità nel tempo della sovramediazione, dei social media e delle nostre dipendenze digitali. Niente più telefoni o internet, le finestre delle nostre camere sono sigillate.... Ne usciremo con la proclamazione: 'habemus papam! 'Che avventura davvero!".

Anche il cardinale conservatore Raymond Burke sceglie Facebook e in un video lancia un appello: "E' urgente la vostra preghiera per i cardinali che entrano in conclave per scegliere il successore di San Pietro". Lascia un post prima di lasciare il cellulare spento anche il più giovane del collegio: l'ucraino Mykola Bycok. Ma non pensa solo al gravoso compito che gli spetta, a soli 45 anni, ovvero l'elezione del nuovo Papa. "Mentre sarò nella Sistina pregherò per la pace giusta in Ucraina", scrive sui social.