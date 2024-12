Quiz patente e nuovo codice della strada: cosa cambia dal 14 dicembre?

Roma, 9 dicembre 2024 – Ma come cambia l’esame della patente con il nuovo codice della strada in vigore dal 14 dicembre 2024? Quali differenze ci saranno ad esempio tra i quiz che i candidati troveranno fino a venerdì 13 con quelli aggiornati da sabato? Lo abbiamo chiesto a Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca.

Nuovo codice della strada in vigore da sabato 14 dicembre 2024: ma per alcune novità si dovranno attendere fino a sei mesi, ecco l'elenco

Quiz per la patente fino al 13 dicembre

Fino al 13 dicembre i candidati che dovranno sostenere l’esame per la patente non troveranno novità. Il nuovo codice della strada infatti entra in vigore il giorno successivo. Quindi i test di teoria e guida si svolgeranno secondo le regole attuali.

Quiz per la patente dal 14 dicembre dicembre

Con l’entrata in vigore delle nuove regole, invece, “bisognerà rivedere i quiz – anticipa il presidente Colangelo -. Un lavoro che le autoscuole hanno iniziato, abbiamo già inoltrato al ministero quelle che per noi potrebbero essere le nuove domande. Riguardano ad esempio l'uso di sostanze stupefacenti o la sospensione breve della patente. Ci auguriamo che si possa completare l’iter entro la metà dell’anno prossimo. Intanto una decina di quesiti saranno oscurati, sono quelli non più attuali dopola riforma del codice”.

Mancanza di informazioni

“Il problema in Italia è sempre lo stesso, le regole si evolvono ma non c’è l’informazione all’utente – osserva Colangelo -. Chi fa l’esame normalmente è preparato. Il ragionamento vale soprattutto per l’automobilista medio che ha magari la patente da trent’anni e non si è mai aggiornato”.

Corsi di formazione necessari

Rimarca il presidente di Confarca: “Uno dei grossi problemi è che non ci sono corsi di formazione periodica per i conducenti. Invece dovrebbero essere obbligatori. Perché le tecnologie si evolvono, cambiano le regole. Non capisco perché se ho un’abilitazione a fare il sub, devo periodicamente sostenere dei corsi di aggiornamento. Se invece ho la patente, una volta che me lo sono messa in tasca guiderò sempre ricordandomi il codice di chissà quanto tempo prima”.

“Revisione della patente per infrazioni sempre più frequente”

Colangelo sottolinea anche un fenomeno ormai vistoso: “Sempre più automobilisti si rivolgono a noi perché devono ripetere l’esame di guida e la teoria dopo aver avuto la decurtazione di 15 punti in un anno, basta anche essere stati sorpresi per tre volte senza le cinture di sicurezza e devo rifare l’esame teoria e guida e scatta la revisione obbligatoria. Anche questo colpisce. In tutta Italia abbiamo promosso incontri con i ragazzi delle scuole. La mia sintesi è che paradossalmente loro sono i più sensibilizzati”.