Selfie con la gente e il primo autografo da Papa: Leone XIV a sorpresa fuori dal Vaticano

Città del Vaticano, 9 maggio 2025 – Un Papa tra la gente. E’ l’auspicio di molti fedeli che hanno assistito ieri all’elezione di Leone XIV, successore di Francesco al soglio di Pietro. Il ‘curriculum’ di Robert Francis Prevost, primo pontefice nordamericano, sembra rispecchiare l’identikit di un ‘papa di strada’. E in effetti, dopo la fumata bianca dal Conclave e il primo discorso dal loggione di San Pietro, Prevost non si è chiuso nelle sue stanze (risiederà a Santa Marta, in continuità con la scelta di Bergoglio) in attesa della sua prima messa da Santo Padre, ma è tornato a salutare le persone che abitano al Palazzo del Sant’Uffizio. In questo edificio, fuori dalle mura vaticane, che ospita uffici della Curia romana, Prevost ha vissuto fino a ieri, dal 2023, quando Papa Francesco lo chiamò a Roma, come prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Papa Prevost ha fatto la sua prima uscita a sorpresa: è ritornato a salutare le persone al Palazzo del Sant'Uffizio dove viveva (Ansa)

Dunque come primo gesto, a sorpresa, il neo Papa è tornato a casa: ha salutato e benedetto i presenti, si è fatto selfie con loro e ha autografato un libro a una bambina, scherzando: “E’ il mio primo autografo come Papa”.

Fermo immagine di video caricato nel profilo Instagram/padrejoseluisg l'8 maggio 2025 che mostra Leone XIV benedire alcune persone al Palazzo del Sant'Uffizio a Roma (Ansa)

Stamani Leone XIV presiederà la messa, nella Cappella Sistina, con tutti i cardinali, tornando a vestire panni più formali. Chi lo conosce dice che non sarà un papa di Palazzo. Figlio di Agostino, come lui stesso si è definito riferendosi al suo ordine, Prevost ha vissuto 20 anni in Perù, molti dei quali da missionario, spendendosi per i poveri e gli emarginati. Anche per questo viene definito il meno nordamericano tra i cardinali nordamericani. Originario di Chicago, ha acquisito la nazionalità peruviana: è dunque piuttosto un uomo del ‘Sud’, più simile a Francesco, che lo volle cardinale. Nel suo primo discorso da pontefice, Leone ha parlato in spagnolo per rendere omaggio alla sua "cara diocesi di Chiclayo", dove i fedeli cattolici avevano dato "così tanto" per seguire gli insegnamenti di Gesù Cristo.