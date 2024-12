Foglio rosa e nuovo codice della strada 2024, cosa cambia con le guide certificate

Roma, 12 dicembre 2024 - Foglio rosa e nuovo codice della strada 2024, tra i decreti attuativi che dovranno essere licenziati dal governo Meloni per la riforma voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini c’è anche quello che definisce le regole del percorso da fare per ottenere l’attestato.

Il nuovo codice della strada 2024 entra in vigore da sabato 14 dicembre: ecco quando scatta la sospensione breve della patente

La vicenda per punti

“Oggi – chiarisce Paolo Colangeli, presidente delle autoscuole Confarca – c’è l’obbligo di fare sei ore di guida certificate con le autoscuole, due in condizioni di visione notturna, due sull’autostrada e le altre sulle strade extraurbane. Ma da sabato 14 dicembre il candidato per ottenere il foglio rosa, e quindi per esercitarsi con mamma e papà, dovrà eseguire prima un percorso formativo certificato da un’autoscuola”.

"Ma tutto questo – osserva Colangelo – è subordinato all’emissione di un decreto attuativo, quindi non sappiamo ancora quante saranno, con il nuovo codice, le ore di guida certificate. Ancora non si è riunito un tavolo tecnico per parlare di questo. Quindi finché non arriva il decreto attuativo resteranno in vigore le vecchie regole. Il decreto dovrebbe arrivare entro 90 giorni, almeno questo è l’impegno”.

Ma quanto costa oggi prendere la patente? “Da nord a sud cambia tantissimo la cifra – è l’analisi del presidente Confarca -. In media va da 500 a 1000 euro, con le regole attuali e le sei ore obbligatorie di guida”. Ma naturalmente, osserva Colangelo, “la media è molto diversa in Italia: se si deve imparare a guidare a Roma le difficoltà sono molto più grandi che in un paese, e poi cambia anche da persona a persona. Una lezione di guida può costare da 25 a 50 euro, di solito le tariffe sono più alte al nord”.