Nuovo codice della strada 2024 per punti: dalle multe ai neopatentati. Quando entra in vigore

Roma, 20 novembre 2024 - Il nuovo codice della strada 2024 - ribattezzato 'codice della strage' da chi si oppone - è legge dopo il voto definitivo al Senato. Ma quando entrerà in vigore? "Entro Natale", aveva dichiarato qualche giorno fa il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. E in effetti un mese sembra il tempo ragionevole per sbrigare gli ultimi passaggi formali, dalla firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e alle due settimane ulteriori necessarie, visto che non parliamo di un decreto legge. Sono stati respinti tutti gli emendamenti delle opposizioni - centinaia - e anche per questo Andrea Casu del Pd è già pronto. "Li riprenseteremo nella legge delega prevista dall'articolo 35 - dichiara a Quotidiano.net -. Continueremo a batterci per chiedere a questo gboverno di mettere la sicurezza stradale al primo posto". Ha scatenato molte discussioni anche il capitolo dei neopatentati. Il divieto di guida si estende da uno a tre anni ma aumenta la cilindrata delle auto, che passa da 55 a 70 Kw.