Villa Pamphili, media: “Fermato un uomo in Grecia dalla polizia italiana”

Roma, 13 giugno 2025 - Un uomo ricercato per gli omicidi della donna e della bambina, trovate morte a Villa Pamphili, è stato fermato in Grecia dalla polizia italiana, rende noto il Tg1. Il sospetto sarebbe un cittadino statunitense, come forse anche le vittime.

Ieri era giunta la conferma del Dna che le vittime erano madre e figlia, la piccola di appena sei mesi, e c'era un nome. Una svolta importante nel giallo, quello dell’identificazione, che potrebbe aver portato all'individuazione di chi ha ucciso la donna e la piccola, strangolandola.

La Questura di Roma ha affermato che al momento non ci sono novità: "Quando le avremo, le "comunicheremo".

Anche il Messaggero oggi ipotizzava che madre e figlia fossero cittadine americane, come sarebbe statunitense anche l'uomo ricercato, e fermato poi oggi in Grecia. Un sospetto nato da una segnalazione arrivata mercoledì sera al programma tv "Chi l'ha visto?" di un telespettatore che ha ricordando che, giorni prima del ritrovamento, aveva visto litigare animatamente una donna e un uomo non lontano da Villa Doria Pamphili. "Una lite accesa e violenta tanto da richiedere l'intervento delle forze dell'ordine". I due sarebbero quindi stati identificati, e "tutto lascerebbe pensare che siano loro anche se le identità restano da confermare".