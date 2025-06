Israele attacca l’Iran. Colpiti siti nucleari e militari. Teheran: “Risponderemo”

05:09

Uccisi i capi delle Guardie rivoluzionarie e capo di Stato maggiore

I media statali iraniani hanno confermato la morte del comandante delle Guardie Rivoluzionarie, i Pasdaran, Hossein Salami in un raid aereo israeliano. Nello stesso raid, scrivono i raid israeliani, è stato ucciso anche il capo di Stato maggiore delle forze armate iraniane, Mohammad Bagheri. Al momento non ci sono stati commenti ufficiali da parte del governo iraniano o delle Guardie Rivoluzionarie. Gli attacchi israeliani hanno colpito diverse città in Iran, tra cui la capitale, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. "Il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Mohammad Bagheri, è stato ucciso", ha affermato l'emittente. Nei raid sarebbe morti anche un altro alto funzionario della Guardia Nazionale e due scienziati nucleari.