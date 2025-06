Trump e la brutalità contro la libertà di parola. E gli araldi dem tacciono

La carta costituzionale statunitense è vecchia, ed è pericolosamente sensibile a un uso scorretto delle sue affermazioni, spesso volutamente vaghe, a opera del potere esecutivo. Se poi il potere esecutivo è nelle mani di un personaggio che non incontra nessuna seria opposizione interna, siamo già nel campo minato dell’arbitrario uso della legge (e della forza), anche a fini anticostituzionali. Lo si osserva in questi giorni in California: le proteste di piazza, pacifiche e meno impegnative di una manifestazione sportiva, vengono controllate e represse con l’uso di una legge del 1792, l’Insurrection Act, che permette al presidente di usare le forze armate (Guardia Nazionale ed esercito federale) per compiti di polizia interna. Si tratta di norme che hanno la stessa natura delle norme costituzionali che permettono a ciascun cittadino di portare liberamente armi (alcuni Stati vietano solo il "concealed carry", ma non l’open carry: cioè se porti una pistola sotto la giacca è un reato, ma se la mostri nella fondina alla cintura sei un bravo cittadino). Pazzie di una nazione cresciuta nel mito della forza e della violenza, che oggi si trova con un presidente brutale e pronto a reprimere il dissenso coi Marines, con buona pace dei padri fondatori che sostenevano che la "terra dei liberi" e "patria dei coraggiosi" dovesse essere fondata sulla libertà di parola. Quale? Quella che deporta migliaia di persone senza processo in prigioni in Paesi lontani dagli Stati Uniti? Oppure quella di un potere esecutivo che ignora le leggi e le sentenze dei tribunali, priva persone della libertà senza processo e poi usa i militari come forza antisommossa?

Il dubbio che domina lo scenario statunitense oggi – scenario preoccupante per tutto l’Occidente fondato sullo stato di diritto – è il seguente: esiste una opposizione "politica" a Trump? A parte Bernie Sanders, la cui voce si unisce a pochi altri commentatori, cosa hanno da dire Obama, Clinton, gli araldi di un’America che sembra scomparsa, contro questa trasformazione autoritaria?