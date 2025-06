La base segreta del Mossad in Iran, i veicoli schermati e i missili di precisione: Israele preparava da anni l’attacco

Roma, 13 giugno 2025 – Lo ha detto a chiare lettere, e non senza soddisfazione, Netanyahu: “Abbiamo colpito il cuore del programma nucleare iraniano”. Era questo, almeno a parole, l’obiettivo dei raid di stanotte, dove fra l’altro sono stati uccisi almeno sei scienziati di Teheran impegnati nel progetto atomico.

Un'operazione denominata ‘Rising Lion’ e preparata per anni, eseguita in una notte. Secondo fonti israeliane citate da "Times of Israel" e "Channel 12", l’attacco coordinato di Israele contro l'Iran, colpendo postazioni missilistiche e siti strategici, distruggendo decine di radar, è stato lanciato dall'interno del territorio iraniano. E questo grazie a una base segreta di droni costruita dal Mossad vicino Teheran. L'intelligence israeliana avrebbe infiltrato sul suolo iraniano veicoli camuffati con tecnologie avanzate e unità di commando che hanno piazzato missili di precisione accanto a sistemi di difesa aerea iraniani.

La base nucleare di Natanz vista dal satellite (Ansa)

L'operazione, frutto di "una pianificazione audace e dirompente", ha neutralizzato i radar e le batterie Sm iraniane, aprendo la strada alla superiorità aerea israeliana. Tra gli obiettivi colpiti figura anche l'impianto nucleare di Natanz, che secondo "Channel 12" sarebbe stato pesantemente danneggiato. Nel sito si trovano centrifughe per l'arricchimento dell'uranio.

A Natanz l’Iran ha prodotto la stragrande maggioranza del suo combustibile nucleare e, negli ultimi tre anni, gran parte di qualità quasi bellica. Sviluppi che hanno portato l’Iran a un passo dal costruire armi atomiche.

L'impianto di arricchimento del combustibile di Fordow non è stato invece interessato dagli attacchi. Lo ha dichiarato oggi il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, come riporta su X l'Aiea. Salvo, per ora, anche il sito nucleare di Isfahan, così come la centrale nucleare di Bushehr, mentre a Natanz, la centrale colpita, “non è stato osservato alcun aumento dei livelli di radiazione”.

A livello tattico, l'intera offensiva ha avuto come fulcro la combinazione tra guerra elettronica, infiltrazione sul campo e uso massiccio di droni. Fonti israeliane citate dai media ebraici sottolineano che il Mossad ha operato "in piena sinergia con l'esercito israeliano", sfruttando una rete logistica interna all'Iran costruita negli anni, attraverso la quale sono stati fatti entrare armi, veicoli e sistemi di comando.