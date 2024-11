Approvato il nuovo codice della strada: via libera dal Senato

Roma, 20 novembre 2024 - Il nuovo codice della strada è legge. Il Senato ha approvato la riforma con 83 sì, 47 no e 1 astenuto. Respinti invece tutti gli oltre 350 emendamenti presentati dalle opposizioni. Il testo aveva già ricevuto il via libera dalla Camera e quindi diventa definitivo.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , con il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in Senato per la riforma del Codice della Strada (Ansa)

Con la modifica si fanno ancora più stringenti le sanzioni per chi contravviene al divieto di usare il telefonino alla guida, o per chi si mette al volante dopo aver assunto droghe o aver bevuto oltre i limiti consentiti. Il giro di vite partirà da subito. Ci sarà tempo un anno, invece, per attuare una delega di riforma complessiva del codice mentre per le norme suimonopattini servirà un regolamento attuativo.