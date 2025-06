Caldo torrido, weekend da bollino rosso: allerta massima in 11 città

Roma, 13 giugno 2025 – L'estate si fa subito rovente in Italia. E’ infatti in arrivo un weekend da bollino rosso. Il livello 3 di allerta - quello massimo che indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio" - interessa oggi 13 giugno 3 città (Bolzano, Campobasso e Perugia), che saliranno a 6 nella giornata di domani, sabato 14 giugno, e arriveranno a 11 domenica 15. Sono le previsioni del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora quotidianamente 27 capoluoghi con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Al bollini rossi di Bolzano, Campobasso e Perugia si aggiungeranno sabato quelli di Frosinone, Rieti e Roma, e domenica anche quelli di Bologna, Brescia, Firenze, Latina e Torino.

Nella griglia del bollettino anche tanti bollini gialli (livello 1, di pre-allerta) e arancioni (livello 2, con rischi per la salute dei più fragili). In verde (livello 0) ben poche città: 8 sabato (Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Pescara e Venezia) e appena 3 domenica (Bari, Catania e Genova). In tutti gli altri capoluoghi la canicola colpirà più forte.

"Nelle prossime 72 ore - afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Ilmeteo.it - il sole splenderà su tutto lo Stivale. Le massime raggiungeranno i 35-36°C da Nord a Sud con picchi locali di 38°C a Firenze e Bologna, 37°C a Roma, 40°C in Sicilia e 42°C in Sardegna". Da domenica pomeriggio i temporali scenderanno dalle Alpi verso la Pianura Padana e le temperature caleranno. "Si temono acquazzoni anche con grandine e colpi di vento - continua Tedici - dapprima tra Piemonte orientale, Lombardia ed Emilia poi in serata anche sul Nordest".

Lunedì a rischio maltempo saranno le regioni adriatiche, dapprima al Nord e poi, dal pomeriggio, anche al Centro. Le massime si attesteranno attorno ai con 32-34°C. Martedì e mercoledì, infine, l'instabilità dovrebbe insistere solo al Sud con frequenti scrosci di pioggia in un contesto comunque soleggiato.