Il brindisi di Capodanno ci può mettere nei guai? “Ecco quando scattano multa e sospensione della patente anche con 0,1 g/l”

Roma, 28 dicembre 2024 – Ma il brindisi di San Silvestro ci metterà nei guai con il nuovo codice della strada? Cosa cambia con la riforma voluta dal ministro Matteo Salvini?

Ecco 5 cose da sapere per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri. Con la premessa che scienziati come Silvio Garattini sono drastici: “Il limite giusto di alcol quando si guida è zero”, non ha dubbi il professore. Mentre non riguarda il codice della strada ma il codice penale (articolo 688) la multa per ubriachezza molesta dell’altra notte a Genova. Il ragazzo – che non ha la patente – era a piedi ma costituiva pericolo per la circolazione. Così i carabinieri di Sestri Levante hanno fatto il loro dovere, con un verbale da 102 euro.

Nuovo codice della strada: bene la stretta su alcol e droghe, per Silvio Garattini

1. Alcol alla guida, cosa cambia con il nuovo codice?

“I limiti sono quelli di sempre – ricorda Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, nel tavolo Anci che sta lavorando anche al decreto autovelox -. La nuova legge interviene però nei casi di condanna. In quel caso, le conseguenze sono più gravi di prima. Oltre al penale e alla sospensione della patente, ci sarà da affrontare un periodo di purgatorio. Il condannato avrà almeno due o tre anni o anche di più in cui tornerà ad essere considerato un neopatentato, a regime di alcol zero. Questo finché non arriverà il decreto sull’alcolock, uno dei 12 attesi entro sei mesi, quindi a giugno”.

2. Quando bisogna rifare l’esame della patente?

"Ad esempio se si viene fermati con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g /l due volte in 24 mesi – risponde Altamura -. La patente in quel caso viene revocata e bisogna rifare l’esame. La revoca scatta anche in caso di omicidio stradale aggravato. Se invece provoco un incidente con feriti, parte la segnalazione alla prefettura che valuta un periodo di sospensione, può arrivare fino a 5 anni”.

3. Cosa vuol dire avere il codice 68 sulla patente

E cosa succede a chi ha il codice 68 sulla patente, quindi deve seguire un regime di alcol zero? “Se una pattuglia sottopone quell’automobilista a un etilometro e gli trova ad esempio una soglia di 0,2 g / l o anche di 0,1, quindi sotto il limite di 0,5 fissato per legge, scatta comunque la sanzione amministrativa di 168 euro e la sospensione della patente”.

4. Cosa succede se rifiuto l’etilometro?

E cosa mi succede se rifiuto di sottopormi all’alcoltest? “Secondo quanto stabilisce l’articolo 186 – risponde Altamura – questo comportamento equivale ad avere una soglia di alcol nel sangue superiore a 1,5 g /l. Quindi scatta la denuncia penale e almeno tre anni di regime ad alcol zero”.

5. Cosa succede a un autista di bus trovato ubriaco?

E se invece alla guida dopo aver bevuto c’è un camionista o un autista di bus? “Queste categorie – ricorda Altamura – devono seguire le stesse regole dei neopatentati, quindi regime di alcol zero”. In più, rispetto ai privati, si rischia la perdita della qualifica.

Bene la severità, osserva Altamura, ma “senza divise sulle strade si fa poco. Servono controlli, pattuglie, informazione. Come polizia locale, riceviamo tantissime telefonate dai cittadini. Fanno soprattutto domande sulla sospensione breve della patente. Ricordo che non hanno problemi gli automobilisti con 20 punti o più. Un consiglio che diamo a tutti: controllate la vostra posizione sul portale”.