Nuovo codice della strada: telefonino al semaforo rosso, scatta la multa?

Roma, 28 dicembre 2024 - Nuovo codice della strada e vecchi dilemmi mai risolti, anche sull’uso del telefonino.

Se sono fermo al semaforo rosso e armeggio con il cellulare, ad esempio per leggere o inviare un messaggio, posso essere multato? E magari rischiare la sospensione breve della patente, secondo le nuove regole volute dal ministro Matteo Salvini?

Vecchio problema mai risolto, rispondono gli addetti ai lavori. Nel 2020 la Cassazione aveva rigettato il ricorso di un automobilista multato e aveva ribadito, sulla scorta dell’articolo 173, il divieto di usare il cellulare senza vivavoce.

Abbiamo chiesto chiarimenti a Roberto Benigni, vicepresidente di Anvu, Associazione professionale polizia locale d’Italia.

Che cos’è l’arresto

Partiamo da una definizione: che cosa si intende per arresto? “L’arresto - ricorda l’esperto - è un’interruzione momentanea della circolazione dovuta al traffico, come ad esempio un semaforo o un rallentamento, una coda. L’articolo 173 del codice della strada disciplina anche la fermata e la sosta. La prima serve per far scendere o salire un passeggero, ma anche per caricare e scaricare merci. Invece la seconda scatta quando il conducente si allontana dal veicolo, che viene parcheggiato lateralmente alla strada”.

Al telefonino con il semaforo rosso

Ma cosa ne pensa l’esperto? “E’ capitato che automobilisti fermi al rosso siano stati multati perché stavano usando il telefonino. Ma in questo caso non vedo pericolo per la circolazione. In teoria però il divieto esiste e dunque la sanzione è possibile”. Ed è bene tenerlo a mente, anche perché con il nuovo codice della strada può scattare anche la sospensione breve della patente.

Telefonino e sospensione breve della patente

La sospensione breve della patente riguarda una percentuale minima di guidatori, poco più del 2%. Si applica infatti a chi ha meno di 20 punti, a fine novembre erano quasi 825mila su poco meno di 40 milioni. La mini sospensione è di una settimana se il conducente ha tra 10 e 10 punti, di 15 giorni se è sotto quella soglia.