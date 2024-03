Patente, quando scatta la doppia sospensione nel nuovo codice della strada 2024: domande e risposte

Roma, 31 marzo 2024 - Riscrive di fatto anche le regole della patente a punti il nuovo codice della strada 2024 riformato da Salvini, approvato alla Camera e in attesa di affrontare l’iter al Senato. Ma come si ‘perderà’ temporaneamente il titolo di guida? Ecco cinque domande e risposte per capirlo.

Con il telefonino alla guida scatta la doppia sospensione della patente

Chiarisce Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasporti alla Camera: “Si, il provvedimento scatta per chi ha meno di 20 punti e ne perde altri perché ad esempio passa col rosso, fa un sorpasso dove non è consentito o va a contromano, insomma in tutti quei casi di abitudini scorrette. Introduciamo la sospensione breve anche per chi abusa dell’alcol e soprattutto fa uso di stupefacenti”.

Ecco nel dettaglio i principali comportamenti puniti:

mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso

circolazione contromano

mancata precedenza

non rispettare il rosso al semaforo

violare le regole di attraversamento dei passaggi a livello

sorpassare a destra ove non consentito

mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia provocato una collisione con grave danno ai veicoli

inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi

mancato uso o uso irregolare del casco

mancato uso delle cinture di sicurezza

mancato uso dei seggiolini per bambini

mancato uso del dispositivo di allarme anti-abbandono

uso del cellulare e simili

La doppia sospensione della patente, come chiarisce l’articolo 4 del nuovo codice della strada, scatta per l’uso dei cellulari alla guida. Parliamo sempre di chi abbia meno di 20 punti. Stabilisce infatti il nuovo codice: “All’accertamento di tale violazione consegue sia l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, i cui valori limite sono elevati rispettivamente a 250 e 1.000 euro, sia la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi”. Così “ove un conducente che abbia già meno di 20 punti sia sanzionato per uso di smartphone et similia, potrebbe vedersi applicate entrambe le sospensioni (sia la breve sia quella ordinaria)”. E se si ripete l’infrazione nel corso di un biennio? In quel caso “alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida aggravata (da uno a tre mesi) si affianca anche la sanzione amministrativa pecuniaria aggravata (da 350 a 1.400 euro)”.

I comportamenti puniti sono:

retromarcia

mancato rispetto dell’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia

fermata o sosta, fuori dei casi di emergenza dovuti a malessere degli occupanti del veicolo o inefficienza di questo, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli

mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti

mancato rispetto dell’obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola d’emergenza

Risponde Deidda: “Appena il ddl sarà approvato dal Senato. E questo ragionevolmente potrebbe accadere entro l’estate”.

Chiarisce il presidente della Commissione Trasporti: “Non vedo spazio per stravolgimenti. Abbiamo esaminato oltre 750 emendamenti, soprattutto dell’opposizione. Ne abbiamo accolti molti, abbiamo fatto più di 100 audizioni, abbiamo ascoltato molto e dibattuto molto, da ottobre a febbraio. Pensando alle polemiche però osservo: c’è un potere di deroga molto alto per il governo. Quindi potranno esserci senz’altro miglioramenti”.