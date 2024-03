Ztl, aree pedonali e preferenziali: la rivoluzione delle multe, cambia tutto

Roma, 27 marzo 2024 – Nuovo codice della strada 2024, per le multe cambia tutto. Vediamo come, con la guida di Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona.

“Nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali e sulle corsie preferenziali – ricorda Altamura – un cittadino potrà ricevere una sola sanzione nelle 24 ore”. Quindi la multa sarà una, a fronte di un numero x di infrazioni. “Questo – ragiona il comandante – si tradurrà anche in meno incassi per i Comuni”.

Grandi novità in vista anche per la velocità. Tutti i verbali presi in un’ora valgono come uno, con la sanzione aumentata di un terzo. Conta solo la violazione più grave. Non solo: gli occhi elettronici, perché le sanzioni siano valide, devono essere omologati e periodicamente controllati.

Precisa il testo: "Nei casi di accertamento (...) di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora, si applicano le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli”.