Pordenone: “Io, comandante di polizia locale, ho spento gli autovelox: vi spiego perché”

Pordenone, 28 maggio 2024 – Comandante, ha spento gli autovelox?

"Diciamo meglio: abbiamo deciso di non usare le postazioni mobili perché nessuno strumento è omologato. Non posso trascurare la sentenza della Cassazione. E non ho intenzione di tradire la fiducia dei cittadini. Noi chiediamo il rispetto delle leggi e le rispettiamo a nostra volta”.

Autovelox: le città che hanno deciso di 'congelarli' in attesa di chiarimenti sull'omologazione

Maurizio Zorzetto, comandante della polizia locale di Pordenone, attende la soluzione del nodo che anche il decreto autovelox di Salvini – atteso per oggi sulla Gazzetta Ufficiale – non risolve.

Dal 2015 Corte Costituzionale prima e Cassazione poi ribadiscono: gli strumenti per il controllo elettronico della velocità devono essere approvati, omologati e tarati.

Sulla verifica metrologica legale c’è dibattito; sull’omologazione invece tutti concordi: non c’è.

“Nessuno è omologato. Salvini fa bene a considerare gli autovelox strumenti per la sicurezza stradale. Ma la strumentalizzazione che purtroppo c’è stata, alcuni Comuni li hanno usati per fare cassa”.

In che modo?

"Se c’è una strada con un limite di 70 all’ora e metti i 50, così stanghi tutti. Il ministro no vuole questo e io condivido. Infatti nel decreto se abbasso di oltre 20 km all’ora con ordinanza il limite di velocità, non posso mettere l’autovelox”.

Quando ‘riaccenderà le macchine’?

“Quando sarà fatta chiarezza sull’omologazione. Ma non dimentichiamoci che ci sono altri strumenti per il controllo. Come l’articolo 141, che parla di velocità non adeguata alle condizioni meteo e urbanistiche. Se sono in pattuglia e vedo un veicolo arrivare a velocità folle, lo fermo”.

Quindi bisogna delegare meno alla tecnologia e fare più controlli sulla strada?

"Noi i controlli li facciamo. E io alla tecnologia credo molto. Sono stato il primo a mettere il controllo del rosso semaforico in Lombardia, dov’ero fino a un anno fa. Da noi la situazione è quasi idilliaca, facciamo 600 verbali all’anno. Anche per questo possiamo permetterci una ‘pausa’”.

Cosa faranno i suoi colleghi in giro per l’Italia?

"Percorro il nostro paese in lungo e in largo, tanti tanti colleghi hanno sospeso le pattuglie mobili. Perché in quel caso non c’è nemmeno uno straccio di norma regolamentaria, che esiste invece per le postazioni fisse, a sostenere che possono essere solo approvati”.