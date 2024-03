Nuovo codice della strada 2024, dal contromano agli autovelox: cosa cambia per multe e patenti. Il testo in Pdf

Roma, 27 marzo 2024 – Moto 125 in autostrada e tangenziale. Stretta su telefonini, alcol e droga. Nuove regole per gli autovelox. C’è anche questo nel nuovo codice della strada 2024 appena approvato alla Camera - 163 voti favorevoli, 107 contrari – e ora pronto all’iter in Senato.

Oggi in autostrada e tangenziale possono accedere solo moto 150 cc. La riforma apre alle cilindrate 125, purché guidate da maggiorenni. Michele Moretti, responsabile settore moto di Ancma, vede un impatto positivo sul settore industriale. “Fino ad oggi - spiega – le case motociclistiche, sia quelle che hanno la produzione in Italia sia quelle che sono all’estero, dovevano per il solo mercato italiano un veicolo a 150 cc, soglia di accesso delle due ruote su autostrade e tangenziali”.

Prosegue Moretti: “E’ ragionevole immaginare che, quando la novità entrerà in vigore, i clienti si sposteranno sull’acquisto delle 125. Dal punto di vista delle prestazioni non c’è alcuna differe4nza. La ratio del divieto era un’altra, il legislatore non voleva che i minorenni entrassero in autostrada e in tangenziale. Per questo avevamo chiesto di abbassare la cilindrata e di mantenere il divieto di circolazione per i minorenni”.

Tra le novità anche l’introduzione della sospensione breve della patente per chi ha meno di 20 punti, oltre all’ulteriore decurtazione dei punti e al pagamento della sanzione pecuniaria. Tuttavia, questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di una serie di infrazioni, tra cui la guida contromano, la mancata precedenza o l’attraversamento con semaforo rosso. La durata della sospensione breve va da 7 giorni nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente almeno 10 punti residui a 15 giorni nei casi in cui al momento dell’accertamento risulti che il conducente abbia sulla patente meno di 10 punti residui.

Giordano Biserni, presidente di Asaps – associazione che da oltre 30 anni si occupa di sicurezza stradale – fa questa sintesi: “Bene su alcol, droga, monopattinie telefonino, male su velocità, ciclabilità e tutela delle strade urbane. Da migliorare la minisospensione della patente, che riguarderà pochi conducenti”.

Per l’uso di stupefacenti, infatti, la punizione scatterà con la sola assunzione, a prescindere dalla verifica sulle condizioni psico-fisiche.

Ma c’è soprattutto un capitolo che preoccupa l’associazione amici della polizia stradale. Ed è riferito ai controlli. “Chi dovrà garantirli?”, è la domanda di Biserni. Ricorda: “La polizia stradale ha 9.800 agenti effettivi ma da organico dovrebbero essere 13mila. La polizia locale conta su 48mila presenze reali, sulla carta dovrebbero essere 60mila”.