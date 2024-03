Autovelox, ecco il decreto Salvini: 5 cose da sapere su multe e velocità. Perché non elimina il rischio ricorsi

Roma, 22 marzo 2024 – Il decreto autovelox è arrivato dopo 4.982 giorni. A contare il tempo è il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura che aspettava questo testo – come tutti gli italiani – dal 2010. Ma vediamo cosa cambia: ecco una guida in 5 punti.

Autovelox e strade a 50 all'ora: cosa prevede il decreto Salvini

Autovelox e strade a 50 km/h: cosa cambia?

Ma si potranno prevedere autovelox nelle strade con limite di velocità 50 Km all’ora? “Sì, attraverso una pianificazione in conferenza permanente della prefettura – chiarisce Altamura -. Non potranno invece più essere installati autovelox sulle strade che stanno sotto quel limite di velocità. Tranne i casi di contestazione immediata”.

Ci sarà l’obbligo di indicare il limite di velocità?

"Il limite di velocità – risponde il comandante Altamura – dovrà essere indicato almeno un chilometro prima della postazione. Ma questo era già previsto dalla legge 120 del 2010. Sono infatti 4.982 giorni che aspettiamo il decreto autovelox, approvato ieri in conferenza Stato-Regioni”.

Postazioni fisse e mobili

D’ora in poi sarà molto complesso installare postazioni fisse. Spiega il comandante Altamura: “Potranno essere decise solo dopo l’analisi di molti elementi. Si dovrà analizzare ad esempio l’incidentalità dell’ultimo quinquennio e dimostrare che i motivi dei sinistri sono legati alla velocità. Si dovranno anche specificare i motivi per cui non è possibile fare la contestazione immediata e avere uno studio a livello altimetrico della strada”.

Il decreto vale anche per le postazioni in essere?

"Sì, gli enti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi altrimenti saranno disinstallate, non rimosse”. Ma quando entrerà in vigore il decreto autovelox? “Entro poche settimane – è la previsione di Altamura - potrebbe già essere nella Gazzetta Ufficiale”.

Approvazione/omologazione e rischio ricorso

Il decreto Salvini di fatto impedirà i ricorsi al giudice di pace, motivati soprattutto dalla confusione tra approvazione-omologazione degli strumenti? “No – spiega Altamura -. Non è stata data risposta alla richiesta di estrapolare dalla circolare ministeriale l’equivalenza dei termini in una norma primaria”.