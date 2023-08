Telelaser TruCam: dalla velocità al telefonino. Come funziona l’occhio elettronico implacabile

Roma, 22 agosto 2023 - TruCam, il telelaser implacabile che rileva velocità, uso del telefonino alla guida o assenza di cinture a un chilometro di distanza, è arrivato anche a Verona. Mentre il ministro Matteo Salvini prepara la riforma del codice della strada 2023 e prevede battaglia contro gli autovelox che fanno cassa, sono ormai centinaia le città d’Italia ad aver adottato questo strumento così preciso da non lasciare scampo. Il Comune veneto lo ha appena ‘affittato’ per due anni dalla ditta lombarda che lo ha commercializzato in Italia.

Che cos’è il TruCam

Il TruCam, approvato con decreto del ministero Trasporti nel 2011, “è in grado di rilevare la velocità di un veicolo fino a 320 km/h, arrivando a 1,2 km di distanza dal punto di installazione”, come spiega Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona. Vale per auto e camion, in avvicinamento ma anche in allontanamento. Senza scampo insomma chi è abituato a rallentare in vista della postazione di controllo. Non solo. “È capace anche di leggere il comportamento dell’automobilista all’interno dell’abitacolo. Quindi ci consente di contestare l’infrazione del telefonino alla guida e anche l’assenza delle cinture di sicurezza".

Il telelaser TruCam

La contestazione sarà immediata

Saranno poi le pattuglie di polizia locale a fermare il veicolo e a contestare le infrazioni. “Così – avverte il comandante Altamura – non potranno più esserci quelle scuse tipo, non ero io alla guida. Si ferma il veicolo e si ritira subito la patente”. La prova infatti è un video ad altissima risoluzione.

E anche il lampeggiare per avvisare di un controllo con autovelox verrà immortalato dal super telelaser e multato.