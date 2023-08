Telefonino al volante, la stangata: per l’esodo pattuglie della Stradale in azione. Cosa si rischia

Roma, 4 agosto 2023 – Nel fine settimana del grande esodo – tra bollino nero di domani sabato 5 agosto e bollino rosso – saranno presenti 1.300 pattuglie della Polizia Stradale al giorno per vigiliare su strade e autostrade.

Le pattuglie anti-telefonino alla guida

Primo obiettivo, chiarisce il vice questore Damiano Pica, segretario di Viabilità Italia: garantire la sicurezza e fare prevenzione. Anche per questo, sarà dedicata un’attenzione speciale per combattere un fenomeno largamente diffuso, quello del telefonino alla guida. Le pattuglie affiancheranno l’automobilista distratto, “lo faranno fermare in sicurezza e quindi scatteranno le sanzioni”.

Esodo, il calendario del traffico di agosto 2023

Telefonino al volante: multa e punti

Ma cosa prevede il codice della strada – in attesa della stretta ulteriore prevista dal ministro Salvini – per chi viene sorpreso con il telefonino – ma anche tablet o computer portatili – mentre guida? “L’articolo 173 stabilisce una multa da 165 a 660 euro – ricorda il vice questore Pica -. Inoltre scatta la decurtazione di 5 punti della patente. Che viene sospesa alla seconda infrazione nel giro di due anni”.

L’effetto prevenzione delle pattuglie

Spiega il vice questore: “Naturalmente contiamo molto anche sull’effetto prevenzione. Già vedere le nostre pattuglie su strade e autostrade, è verificato, fa scattare una maggiore prudenza, che di solito si traduce in una diminuzione della velocità”.

La distrazione e gli incidenti stradali

Ricorda il segretario di Viabilità Italia: “La distrazione alla guida è paragonabile, per gli effetti, allo stato di ebbrezza. Perché si porta dietro anche altri comportamenti molto pericolosi. Come il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata percezione degli ostacoli e il non rendersi conto della velocità da tenere, sulla base del traffico in quel tratto”.

Tratte più critiche

Le tratte più critiche per il traffico del fine settimana, mette in fila il vice questore, sono le solite note: “Le direttrici Adriatica e Tirrneica, in entrambe le direzioni, quindi le autostrade A14, A12 e A10. Ma anche l’A1, in direzione sud”.