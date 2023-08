Esodo 5 agosto, mattinata da bollino nero. Il calendario del traffico e quando conviene partire

Roma, 4 agosto 2023 – L'esodo di agosto 2023 prevede per domani sabato 5 il primo e unico bollino nero della stagione. Ecco cosa bisogna sapere prima di mettersi in viaggio. Con le indicazioni ad esempio dei cantieri, 96 quelli sospesi da Anas.

Il calendario dei bollini

Milioni di italiani in questo fine settimana percorreranno strade e autostrade della penisola.

Viabilità Italia prevede per oggi venerdì 4 bollino rosso a partire dal pomeriggio, domani mattina scatta il momento critico del bollino nero mentre nel pomeriggio e domenica 6 agosto torna il bollino rosso, con spostamenti in crescita verso le grandi direttrici.

Esodo, il calendario del traffico di agosto 2023

A questo link l’elenco dei cantieri inamovibili sulle autostrade

Lezioni di guida sicura

Intanto Autostrade per l'Italia e polizia di Stato approfittano degli spostamenti di massa per far ripassare agli italiani le lezioni di guida sicura. A partire da sabato 5 agosto dunque e durante altri due weekend del mese (12-26 agosto), nelle principali aree di servizio della rete autostradale, i poliziotti della Polizia Stradale forniranno consigli sulla guida sicura e informazioni utili sulle condizioni di viabilità in tempo reale; il personale di Aspi e Anpas offriranno agli utenti in transito servizi di caring, anche grazie alla presenza di un’ambulanza con volontari a bordo.

Esodo agosto 2023: le raccomandazioni per una guida sicura

A questo link l’elenco dei cantieri inamovibili sulle rete a libero traffico

Anas, quali sono i cantieri sospesi

In vista di questi grandi spostamenti, Anas sospende tre lavori su quattro. Da oggi infatti altri 96 cantieri sono stati interrotti, passano quindi da 715 a 811 quelli rimossi nell'ambito del piano di viabilità estiva, la cifra rappresenta il 74% del totale erano 1.100 gli interventi in corso.

Le tratte del grande traffico

Le principali tratte interessate dall’esodo si confermano le dorsali Adriatica, Tirrenica, Ionica, i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Il divieto per i mezzi pesanti

Ricordiamo anche che oggi dalle 16 alle 22:00, domani 5 agosto dalle 8:00 alle 22:00 e domenica 6 agosto dalle 7:00 alle 22:00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.