Traffico autostrade oggi: aggiornamenti in tempo reale. Sabato da bollino nero

Roma, 5 agosto 2023 - Esodo estivo: sabato 5 agosto da bollino nero, ecco gli aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Questa mattina Viabilità Italia ha previsto infatti condizioni di traffico davvero critiche.

Esodo, il calendario del traffico di agosto 2023

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate oggi dalle 08 alle 22 e domani, domenica 6 agosto, dalle 7 alle 22. Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei. Sul sito internet della Polizia di Stato, oltre al piano esodo estivo, è disponibile un decalogo di consigli per coloro che vorranno prendere a noleggio un caravan, al fine di viaggiare in sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di settore.