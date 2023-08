Lampeggiare per segnalare un autovelox: ecco la multa da pagare

Roma, 22 agosto 2023 – Ha visto l’autovelox e ha lampeggiato agli automobilisti per avvisarli. Per questo, nei giorni scorsi a Padova, un automobilista è stato multato. Ma cosa dice il codice della strada? E qual è il comportamento corretto da tenere? Ecco un veloce ripasso.

Lampeggiare per segnalare una pattuglia: le multe

Il codice della strada all’articolo 153 stabilisce che “chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173”. La segnalazione di posti di blocco e autovelox rientra appunto tra gli usi impropri. E, come ripetono costantemente le forze dell’ordine, quell’abitudine può rendere inutile lo sforzo di chi vigili su infrazioni ma anche reati, dalla guida in stato di ebbrezza alle auto rubate, tanto per fare due esempi.

Autovelox: nei nuovi segnali obbligatorio il limite di velocità

Il telelaser TruCam implacabile anche sugli abbaglianti

Ma quando l’automobilista riceve il verbale per l’uso improprio degli abbaglianti, come può contestarlo? Chiarisce Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona: “Il verbale ha fede privilegiata, insomma un peso specifico diverso. Vale di più rispetto a quello che dice l’automobilista. Che per opporsi deve presentare quindi una querela per falso”.

Implacabile la prova raccolta dal telelaser TruCam, che sempre più città stanno adottando. Il video prodotto dall’occhio elettronico ‘fotografa’ anche il lampeggiare. Senza scampo.