Autovelox e multe: in arrivo il decreto Salvini. Ecco cosa prevede

Roma, 21 aprile 2023 - Autovelox e multe: nuove regole in arrivo. Il famoso decreto contro le multe selvagge - atteso ormai da 13 anni e promesso dal ministro Salvini - dovrebbe avere l’ultima revisione proprio nei prossimi giorni. Per essere infine ’licenziato’ entro il mese di aprile. Periodo strategico anche per l’esodo dei vacanzieri e dei ponti festivi.

Ecco lo schema di base.

Nuovi segnali e limiti di velocità

Secondo la bozza che a fine anno avrebbe dovuto approdare in Conferenza città-stato, il ministro si prepara a cambiare anche la segnaletica. A partire da quella che dovrà annunciare le postazioni del controllo elettronico sulla velocità e che dovrà indicare il limite da tenere in quel tratto sorvegliato.

Le parole del ministro Salvini

“I tecnici del Mit, d’intesa con quelli del ministero dell’Interno, stanno predisponendo gli adeguamenti conseguenti alle richieste dei

comuni italiani, relative al principio dell’equivalenza tra l’approvazione e l’omologazione dei dispositivi di misurazione della velocità, anche attraverso un intervento modificativo dello stesso codice della strada. Quindi i lavori, dopo anni di interruzione, sono in corso proprio in queste

settimane”. Così il ministro delle Infrastrutture nella risposta a un’interrogazione alla Camera. Il passaggio è stato subito notato dagli addetti ai lavori. Perché la distinzione tra approvazione e omologazione fino ad oggi è stato il punto di forza per vincere i ricorsi.

La segnaletica di avviso

E sempre sotto al capitolo segnaletica di preavviso si annuncia un’altra novità: cartelli che avvertano in quali strade si possono elevare le contravvenzioni senza bisogno di fermare il veicolo. In sintesi: guerra alle multe selvagge ma anche ai ricorsi.