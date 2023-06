Nuovo codice della strada 2023: ergastolo della patente ma anche alcol-lock. Ecco cosa si prepara

Roma, 7 giugno 2023 – Ergastolo della patente ma anche alcol-lock. Il ministro Matteo Salvini ha chiarito più nel dettaglio la riforma del codice della strada 2023 che si appresta a varare.

Nuovo codice della strada 2023, la riforma di Salvini

Il responsabile delle Infrastrutture lo ha fatto nel question time alla Camera.

Nel suo intervento, Salvini è partito dal ricordare i numeri choc: “3.120 morti l’anno scorso sulle strade sono un dato indegno di un Paese civile. Un primo provvedimento è in dirittura d’arrivo, si tratta di modifiche puntuali al codice della strada e di una legge delega per una riforma organica dello stesso codice che contiamo di portare a breve all’esame di queste Camere”.

Nuovo codice della strada 2023: si prepara l'ergastolo della patente

I tempi del nuovo codice

“Un primo provvedimento frutto del confronto con gli esperti e con le principali associazioni” che si occupano di sicurezza stradale “è in dirittura d’arrivo e sarà oggetto di discussione penso a partire già dal mese di giugno”, ha annunciato Salvini.

Le priorità del ministro Salvini

“Tra le priorità – ha spiegato il ministro – c’è in primis il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto ‘ergastolo della patente’ e abbiamo immaginato l’alcol-lock che inibisce l’avvio dell’auto in caso di stato di ebbrezza”, ma anche “una serie di misure volte a sospendere la patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada. “Interverremo anche sulle due ruote, con casco, assicurazione targa e freccia obbligatoria per monopattini e bici”, ha concluso il ministro.