Zanzare e virus, il bollettino Iss: “Da inizio anno 83 casi di Dengue, 51 di Chykungunya e 5 di West Nile”

Roma, 17 luglio 2025 - Zanzare non solo fastidiose, ma anche pericolose per i virus trasmessi, al centro nel bollettino dell'Istituto superiore della Sanità (Iss). Nel mirino le infezioni di da West Nile virus (Wnv, oggi primo bollettino 2025), dengue e chikungunya (Per cui il rapporto Iss diventa settimanale). Dall'inizio dell'anno in Italia sono stati segnalati al sistema di sorveglianza 83 casi di Dengue e 51 di Chykungunya, con un caso autoctono per entrambe le infezioni, e 5 di West Nile Virus, di cui 2 nel Comune di Latina "in fase si accertamento" dopo che ieri, sempre nella città laziale, erano stati confermati i primi 2 casi autoctoni dell'infezione.

Una zanzara tigre può infettare l'uomo con West Nile, Dengue, Chikungunya e Zika

Dei 5 casi confermati di infezione da Wnv nell'uomo, 4 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (1 in Piemonte, 1 in Emilia Romagna e 2 nel Lazio) e 1 con febbre (in Veneto). Il primo caso umano autoctono della stagione è stato segnalato dal Piemonte il 20 marzo nella provincia di Novara, fa sapere l'Iss, specificando che si è trattato di "un caso sporadico in bassa stagione". "La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici ha confermato la circolazione del Wnv in Veneto, Piemonte, Sardegna, Emilia Romagna e Lombardia", si legge nel report. Mentre si è in attesa di sapere dei due casi a Latina "entrambi riscontrati dall'Istituto Spallanzani di Roma in pazienti nella provincia di Latina, nei comuni di Cisterna e Priverno". Le condizioni dei primi 2 pazienti con infezione già accertata, "di 63 e 72 anni, attualmente ricoverati all'ospedale Santa Maria Goretti, non destano preoccupazione e sono in via di miglioramento. Nelle prossime ore la Asl di Latina effettuerà dei controlli entomologici aggiuntivi". In Italia il virus West Nile è presente da diversi anni, in particolare nel nord del Paese.

Per la dengue risultano 83 casi confermati: 82 casi associati a viaggi all'estero e 1 caso autoctono, un paziente 42enne, dove il 53 per cento dei colpiti è di sesso maschile, nessun decesso. Mentre sono 51 invece i casi confermati di Chikungunya, di cui 50 casi associati a viaggi all'estero e 1 caso autoctono, età 47 anni, anche in questo caso con il 53 per cento di sesso maschile degli infettati, nessun decesso.

Inoltre risultano 4 casi di Zika virus: tutti importati, nessun decesso; 12 casi di TBbe: tutti autoctoni, età mediana 55,5 anni, 67 per cento di sesso maschile, nessun decesso; 5 casi di Toscana virus, tutti autoctoni, nessun decesso.