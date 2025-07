L’impresa di Felix Baumgartner, quando nel 2012 si lanciò dalla stratosfera in caduta libera

Roma, 17 luglio 2025 – “A volte è necessario salire molto in alto per capire davvero quanto si è piccoli”. Sicuramente oggi che è salito molto più in alto della stratosfera da cui il 14 ottobre 2012 si lanciò con un’impresa entrata nella storia, Felix Baumgartner, comprende quanto tutto sia piccolo. Il base jumper e paracadutista austriaco, 56 anni, conosciuto per le sue imprese estreme, in particolare per il lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali, si è schiantato in un camping a Porto Sant’Elpidio dopo essere precipitato con il suo deltaplano a motore. Baumgartner ha iniziato con il paracadutismo sportivo a 16 anni, mostrando la sua straordinaria abilità nelle esibizioni e nelle gare a squadre dell’esercito austriaco. Nel 1988 ha iniziato a esibirsi con lo skydive per Red Bull.

Oggi sembra impossibile che l’uomo che ha sfidato i limiti umani, il primo ad infrangere il muro del suono senza un velivolo sia stato colto da malore e abbia perso il controllo del mezzo precipitando nella piscina di una struttura ricettiva. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'impatto Baumgartner era già deceduto. Quasi una beffa per lo skydriver che a 43 anni si lanciò da un'altitudine di quasi 40 km, in caduta libera verso la Terra. Baumgartner impiegò 34" per raggiungere una velocità di Mach 1, generando un boom sonico udito distintamente tanto da chi stava assistendo allo storico evento direttamente dal deserto del New Mexico quanto dai milioni di persone che stavano seguendo l'evento in diretta streaming. Dopo una caduta libera durata 4 minuti e 20 secondi, aprì il paracadute e planò fino ad atterrare.

Sono stato il primo essere umano al di fuori di un velivolo a rompere il muro del suono e i libri di storia. Nessuno ricorda chi sia il secondo

Commentò Baumgartner nel documentario Space Jump su Red Bull TV. Ma il lancio dalla stratosfera non è l’unica impresa di Baumgartner. Prima del 2012 il base jumper aveva attraversato il Canale della Manica sfruttando un'ala fissa in carbonio.

All’ambizioso progetto con il Red Bull Stratos lavorò un team di 300 persone, tra cui i migliori scienziati, ingegneri e medici. Dopo oltre 5 anni di lavoro e una capsula diventata un concentrato di tecnologia, il 14 ottobre 2012 Baumgartner era pronto per l’impresa. Dopo essere stato lanciato nella stratosfera, un istante prima di lanciarsi dalla capsula osservò: “So che tutto il mondo sta guardando, e vorrei che tutto il mondo vedesse ciò che vedo io”.