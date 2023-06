Come giocarsi la patente in 4 mosse. Svolta sulla revisione, la sentenza

Roma, 21 marzo 2022 - Revisione della patente: una sentenza del giudice di pace di Frosinone (1000/2021) ha stabilito che serve un elenco dettagliato delle sanzioni che hanno portato all'azzeramento dei punti. "In assenza di tali elementi essenziali il provvedimento non può ritenersi legittimo e deve essere annullato", scrive il giudice. Che su questa base ha accolto il ricorso di un automobilista. "L'ente non ha fornito la prova, sullo stesso incombente, della regolare notifica dei verbali presupposti dall'atto impugnato". Commenta il perito Giorgio Marcon: "La vera svolta è una sola. Avere pattuglie sulla strada per i controlli. Così si punisce chi sbaglia davvero".

Ma quali sono le infrazioni più comuni che ci possono costare la 'licenza' di guida, anche alla luce degli appensantimenti previsti dal nuovo codice della strada? Ecco come si può perdere la patente in quattro mosse.

Punti patente azzerati in 4 mosse

Ecco quattro distrazioni che possono costare la patente. Viaggiare in auto in 5 quando i posti stabiliti sulla carta di circolazione sono 4; usare il telefonino e non avere le lenti se prescritte; non allacciare le cinture o usarle in modo non corretto; non dare la precedenza ai pedoni ("che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità"): 2 punti più 5 più 5 più 8 uguale 20. Siete da revisione.

Tre infrazioni da revisione

Ricorda Pietro Risiti, presidente delle autoscuole Confarca a Napoli: "Se in un biennio si commettono tre infrazioni da 5 punti, si va comunque a revisione. Basta essere fermato in motorino senza casco o anche in auto senza cintura".

Quanti sono i punti della patente

Ogni automobilista parte da un tesoretto di 20 punti. Le infrazioni portano a decurtazioni variabile da 1 a 10 punti.

Regole per i neopatentati

Ricordate berne: per i neopatentati, le decurtazioni raddoppiano.

Nuovo codice della strada: le 10 cose da sapere

Come controllare i punti della patente

Il nuovo codice della strada ha stabilito che "ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e i servizi ai cittadini".

Come si recuperano i punti

Chiarisce Risiti: "Obbligatorio frequentare un corso in un'autoscuola. Quello per le patenti B dura 12 ore e consente di recuperare 6 punti; quello per le patenti superiori è di 18 ore e porta a recuperare 9 punti". Gli argomenti delle lezioni sono quelli che di solito portano a sbagliare più di frequente nei quiz dell'esame, a partire dalla segnaletica.