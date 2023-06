Esodo 2 giugno, ecco la mappa di strade e autostrade più trafficate. Quando conviene mettersi in viaggio

Roma, 1 giugno 2023 – Esodo 2 giugno: significativo incremento del traffico verso le principali località di villeggiatura italiane, oltre ad una previsione di traffico intenso in ingresso dai valichi di confine, in vista del ponte.

Viabilità Italia, il calendario dei bollini rossi

Come fa sapere Viabilità Italia, le società concessionarie autostradali prevedono flussi di traffico intenso per la mattinata di domani, mentre le proiezioni indicano che nel pomeriggio di domenica 4 giugno si concentrerà la gran parte del traffico di rientro verso le maggiori città.

Chi non potrà circolare e in quali orari

Per le giornate festive di domani e domenica i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22.

La mappa di strade e autostrade più trafficate

Per quanto riguarda la rete stradale ed autostradale in gestione alla società Anas (Gruppo Fs Italiane) si attendono elevati volumi di traffico:

sulla A2 Autostrada del Mediterraneo

sulla statale 106 Jonica

sulla statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria

in Calabria sulla statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla Ss7 ‘’Appia’’ assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio.

nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla Ss7 ‘’Appia’’ assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio. sulla E45 che attraversa le regioni Umbria, Toscana, Emilia Romagna

che attraversa le regioni Umbria, Toscana, Emilia Romagna sulle direttrici Ss1 Aurelia e Ss4 Salaria

lungo l’intero versante adriatico della Ss16

A questo link di Autostrade per l’Italia, la mappa di chiusure e lavori

Sospensione cantieri sull’A14 tra Pedaso e Vasto sud

Nel tratto tra Pedaso e Vasto Sud, quindi tra Marche e Abruzzo, della A14 è operativo il piano di sospensione dei cantieri in vista dell’esodo estivo. Fino alle 22 di lunedì 11 settembre, infatti, verrà garantita la viabilità su tutte le corsie disponibili e in entrambi i sensi di marcia. “L’obiettivo - comunica Autostrade per l’Italia - è quello di agevolare i transiti previsti a partire dal ponte del 2 Giugno, caratterizzati da un incremento dei flussi per via degli spostamenti verso le località turistiche e di rientro verso le città”.

Le attività di ammodernamento, in linea con il piano condiviso con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le istituzioni del territorio, riprenderanno in modalità ridotta e solo in orario notturno, nelle giornate di martedì 6 giugno e mercoledì 7 giugno.

La mappa aggiornata dei Tutor