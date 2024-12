Anche photored ai passaggi a livello nel nuovo codice della strada 2024

Roma, 13 dicembre 2024 – Da domani sabato 14 dicembre entra in vigore il nuovo codice della strada 2024. Stretta su alcol e stupefacenti ma non solo.

Roberto Benigni, vicepresidente di Anvu - Associazione professionale polizia locale d’Italia - sta attraversando il paese per spiegare i punti chiave della riforma. Ecco una guida per punti chiave.

Alcolock (a proprie spese)

Il nuovo codice della strada, spiega Benigni, “prevede l’aumento delle sanzioni e la modifica dell’accertamento sui vecchi articoli 186 e 187, per la guida in stato di ebrezza e l’uso di sostanze stupefacenti. Chi viene condannato per abuso di alcol potrà guidare solo veicoli con dispositivo alcolock installato a proprie spese. Questo impianto è già presente in alcuni paesi europei, come Olanda e Lussemburgo, il motore non si accende se la persona ha un tasso alcolico superiore allo zero. Inoltre sono state aumentate le pene sia per la violazione del 186 sia per i reati di omicidio stradale e di lesioni gravi e gravissime”.

Sostanze stupefacenti, cosa cambia

Ed è cambiata la dicitura del 187. "Finora – ricorda Benigni – era ‘sotto l’effetto di sostanze stupefacenti’. Invece, con la nuova formulazione, diventa ‘dopo aver assunto sostanze stupefacenti’. Quindi non bisogna essere obbligatoriamente sotto l’effetto delle droghe. Basta averle consumate, anche qualche giorno prima”.

Monopattini, casco per tutti

La stretta sui monopattini prevede “casco obbligatorio anche per i maggiorenni. Poi l’obbligo dell’assicurazione e della targa. Questo contrassegno è simile a quello dei ciclomotori. E come quello, dovrà essere rilasciato dalla Zecca dello Stato. Ma attualmente manca il decreto attuativo che dovrà chiarire come deve essere fatto e in quali dimensioni. I tempi sono difficili da definire, quello degli stalli rosa si sta attendendo da un anno e mezzo. Per questo non si può sanzionare chi occupa quei parcheggi. Perché nessun Comune può rilasciare i contrassegni”.

Sospensione breve della patente

Ricorda Benigni: “La sospensione breve della patente scatta quando si scende sotto i 20 punti. Tra 20 e 10 c’è la sospensione per sette giorni, sotto 10 punti per 15. Se si provoca un incidente stradale, la sospensione si raddoppia”.

Neopatentati per tre anni

Cambiano i tempi dei neopatentati, “il periodo passa da uno a tre anni. Ma nello stesso tempo viene aumentato il rapporto potenza-massa, fino a 105 kW,” soprattutto per “le autovetture elettriche o ibride, le batterie pesano moltissimo, per questo il motore deve essere più potente”.

Il photored dei passaggi a livello

“Sui passaggio a livello verranno installate apparecchiature che possono sanzionare chi passa con la luce rossa o lampeggiante, come succede per i semafori. Per il codice della strada è vietato oltrepassare la barra di arresto sia quando si stanno abbassando le barriere, quando si accendono i lampeggianti e le luci rosse alternate qualche secondo prima che inizino ad abbassarsi le barriere”.

Multe nella Ztl, cambia tutto

Cambia tutto per le multge nelle Ztl, le zone a traffico limitato. “Fino ad oggi – ricorda Benigni – ad ogni violazione corrispondeva a un verbale. Invece con il nuovo codice per ogni città si può ricevere al massimo una sanzione per ogni giornata di calendario”.

Ciclisti contro il codice della strada

Tra chi ha fatto opposizione serrata al nuovo codice della strada ci sono i ciclisti. “Intanto c’è l’obbligo di lasciare 1,5 m di spazio quando si sorpassano sempre che la strada lo consenta. È stata invece tolta la casa avanzata. Al semaforo tra la barra di arresto dei veicoli e il palo era stato previsto questo spazio, un riquadro dove i ciclisti ma anche i ciclomotori e i motocicli potevano sostare in attesa del verde”.

Portavalori, cosa cambia

Il nuovo codice della strada “elimina l’obbligo di dotarsi del cronotachigrafo per i portavalori e tutti i veicoli che trasportano preziosi”.