Via al Conclave: Messa pro eligendo e alle 16.30 l’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina. Orari delle fumate, la diretta

Roma, 7 maggio 2025 – E’ il giorno del Conclave. I 133 cardinali sono chiamati da oggi ad eleggere il 267esimo Papa. Primo atto la Messa Pro Eligendo Romano Pontefice alle 10. Poi, alle 16,30 i cardinali elettori entreranno nella Cappella Sistina. Dopo una meditazione affidata al cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore emerito della casa Pontificia, l'inizio delle operazioni di voto. La prima fumata dal comignolo della Sistina è attesa per le 19: sarà nera in caso di non elezione e bianca in caso sia stato scelto il nuovo Pontefice. Nei giorni successivi sono previste due fumate: intorno alle 10.30 (solo in caso di elezione del Papa) o alle 12 mentre nel pomeriggio intorno alle 17.30 (solo in caso di elezione) o intorno alle 19.

Ad entrare in Conclave 133 cardinali provenienti da 71 Paesi: 53 europei, 37 americani, 23 asiatici e 18 africani. E’ il conclave più affollato della storia, con 13 cardinali in più del limite dei 120 previsti. Per l’elezione serviranno 89 voti, i 2/3 degli elettori. Diversi i “favoriti” al soglio pontificio ma la situazione resta molto incerta e il toto-papa impazza.

L'ingresso dei cardinali nella cappella Sistina

