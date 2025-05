Nuovo Papa, chi è il favorito per gli scommettitori? La scalata dell’outsider maltese

Roma, 6 maggio 2025 – Chi ha più chance di diventare Papa? YouTrend l’ha chiesto ai vaticanisti. Secondo quanto emerso dal sondaggio condotto su un campione di 12 giornalisti italiani esperti di Chiesa e Santa Sede, il più papabile è il segretario di Stato Pietro Parolin, 70 anni, che si colloca al primo posto con una media del 38% di probabilità.

Seguono l'arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana Matteo Zuppi (15%), il patriarca di Gerusalemme dei Latini Pierbattista Pizzaballa (14%) e il filippino Luis Antonio Tagle, Pro-prefetto della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari (13%).

L'arcivescovo di Marsiglia Jean-Marc Aveline è quotato al 7%, l'arcivescovo di Rabat Cristóbal López Romero a 5%, il prefetto del Dicastero per i vescovi Robert Francis Prevost al 3% e l'arcivescovo di Budapest Péter Erdő al 3%. L'analisi ha coinvolto 9 diverse testate nazionali italiane tra tv, quotidiani e agenzie di stampa.

Le scommesse

Pietro Parolin è anche il cardinale su cui puntano gli scommettitori esteri (in Italia le scommesse di questo tipo sono vietate). Oltre il 32% infatti ha scelto il segretario di Stato come nuovo Papa, seguito da Luis Antonio Tagle, che raccoglie il 16% delle giocate. Più staccati Peter Turkson e Peter Erdo all'8%, con Pierbattista Pizzaballa fermo al 7%. Il testa a testa tra i due favoriti, riferisce Agipronews, continua anche in lavagna, con gli esperti dell’agenzia di scommesse britannica William Hill che offrono entrambi a 3,50 dopo l'ultimo aggiornamento delle quote (in testa ieri c'era invece Tagle). Dietro i due favoriti la coppia Turkson-Zuppi a quota 5. Balzo in avanti di Mario Grech , 68 anni, cardinale molto vicino a Bergoglio e segretario generale del Sinodo dei vescovi dal 2020: il maltese si gioca a 20, quota più che dimezzata rispetto al 42 di una settimana fa.