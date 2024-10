Autovelox ma non solo. Cassazione su Venezia, ecco cosa stabilisce l’ultima sentenza

Roma, 25 ottobre 2024 - Autovelox ma non solo. L’ultima sentenza della Cassazione sui dispositivi elettronici - questa volta le telecamere che sorvegliano i canali di Venezia - il 9 ottobre ha allargato il campo rispetto ai pronunciamenti precedenti.

Patente e sospensione breve: ecco 5 infrazioni che la prevedono nel nuovo codice della strada 2024

Non solo dunque per i rilevatori di velocità ma anche per gli impianti di videosorveglianza è indispensabile l’omologazione. Ecco le parole degli Ermellini e le conseguenze che si possono prevedere.

“I dispositivi di monitoraggio - scrivono gli Ermellini - devono essere dichiarati di “tipo omologato”. I giudici richiamano la sentenza 20492 del 24 luglio e mettono in chiaro: “L’esplicito riferimento normativo all’obbligatorietà dell’omologazione è in linea con il più generale principio di garanzia in materia di accertamenti rimessi a mezzi tecnici di rilevamento automatico: l’omologazione, infatti, consiste in una procedura che - pur essendo amministrativa - ha anche natura necessariamente tecnica“. Perché l’obiettivo è quello di “garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato; requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.

“Questa sentenza della Cassazione - ribadisce il perito Giorgio Marcon - mette finalmente in chiaro quello che stiamo affermando da anni, e cioè che l’omologazione riguarda tutti gli strumenti, non solo gli autovelox ma anche i Photored, le telecamere per l’accesso alle Ztl, gli etilometri... Insomma devono essere omologati tutti gli strumenti dedicati al codice della strada".

Ma qual è la conseguenza pratica di questa sentenza? “La mia previsione è che d’ora in poi si possa ipotizzare la falsità ideologica per l’uso di tutte queste apparecchiature”, è l’analisi del perito.