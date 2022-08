Napoli, bimbo alla guida di un acquascooter. Video virale su Tik Tok

Napoli, 6 agosto 2022 - Napoli , un bambino alla guida di un acquascooter nelle acque del golfo. L'ennesima denuncia di Francesco Emilio Borrelli rimanda a un nuovo video diventato virale su Tik Tok.

La denuncia

Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, posta il breve filmato su Facebook con parole di grande preoccupazione: “Ci hanno segnalato l’ennesimo video, postato su Tik Tok, di un bambino alla guida di mezzi pericolosi. In questo caso il piccolo è alla guida di un acquascooter, secondo la denuncia, nel golfo di Napoli" .

Video choc

"Moda sconsiderata e scellerata"

"Un qualcosa di assolutamente sconsiderato e scellerato , come si può rischiare la vita di un minore in questo modo senza nemmeno accorgersene e addirittura filmando e pubblicando sui social - sottolinea il consigliere -. Per guidare una moto d’acqua occorre essere in possesso della patente nautica e aver quindi compiuto i 18 anni, qui sono state infrante tutte le leggi. E questo è solo l’ultimo di una lunga serie di video assurdi di quest’estate, dove il ‘fenomeno' dei bambini alla guida di barche o altri mezzi sembra essere diventato una ‘moda'. Lo ribadiamo da tempo, per fermare questa deriva insensata occorre punire duramente i genitori. Tolleranza zero".

Bambini alla guida di motoscafi

A giugno, nel giro di piochi giorni, lo stesso Borrelli aveva postato le notizie di bambini alla guida di potenti motoscafi, sempre nel golfo di Napoli. Anche in quel caso, le azioni folli erano state documentate da video poi divenuti virali sui social, con i genitori a fianco dei piccoli, lanciati in mare a tutta velocità. Il primo caso si era verificato a Castellammare , poi era seguito un secondo video , infine il terzo caso.