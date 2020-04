Roma, 24 aprile 2020 - Sono numeri meno confortanti di ieri quelli che emergono dal bollettino della Protezione Civile. L'epidemia di Coronavirus in Italia, dopo la decisa frenata di giovedì, si stabilizza nuovamente. E i dati di oggi certificano una risalita, seppur lieve, della curva dei contagi.

Arriva a 192.994 il totale degli italiani colpiti dal Covid-19, +3.021 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 2.646 unità. Si avvicina, ma non si eguaglia, il record di guariti: 2.922 oggi (ieri 3.033), per un totale che supera i 60mila, per l'esattezza 60.498. Oggi si registrano altri 420 morti (ieri erano stati 464), che portano il totale a 25.969. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, ossia i malati ancora "attivi": 321 in meno oggi, con il totale che scende a 106.527. Prosegue inoltre il trend, che dura ormai da oltre due settimane, di calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario sono scesi di 803 unità, portando il totale a 22.068, mentre quelli in terapia intensiva sono 94 in meno (ieri -117), scendendo in totale a 2.173. Sono 82.286 i pazienti in isolamento domiciliare. Sempre alto il numero dei tamponi eseguiti, 62.447 oggi (ieri il record di 66.658, in totale le persone controllate sono 1.147.850). Questo significa che la percentuale di positivi sui test effettuati risale al 4,8 per cento. Ieri era scesa al 4%: uno su 25 tamponi era risultato positivo al Coronavirus.

Prima del bollettino nazionale, ecco i dati della Lombardia. E, almeno per Milano, non sono buone notizie. Oggi aumentano nuovamente i contagi nella città metropolitana: 412 nuovi casi, di cui 246 nella sola Milano città. Ieri c'erano stati 277 nuovi casi in provincia e 105 nel capoluogo.

Un dato che condiziona fortemente quello regionale che, nonostante Milano, risulta sostanzialmente in linea con quello di ieri. Questo significa che, fuori dall'area, il contagio è in deciso calo. In Lombardia oggi sono stati registrati 1.091 nuovi positivi, portando il totale a 71.256. I deceduti, invece, sono stati 166 (13.106 in totale). Ieri i casi registrati erano stati 1.073, due giorni fa 1.161; mentre i morti ieri erano stati 200 e l'altro ieri 161.

Si va delineando la Fase 2, con date e regole, sia per le aziende (qui il nuovo Protocollo sul lavoro), sia per la gente comune. E mentre il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, chiarisce che dal 4 maggio "andremo al parco, ma non a fare feste", si fa largo l'ipotesi di un'autocertificazione che servirà solamente per gli spostamenti al di fuori della propria Regione. Prende sempre più vigore, nel frattempo, il dibattito sulle modalità della Fase 2 per gli Over 60 (di cui lo stesso Brusaferro fa parte). I governatori Zaia e Fontana si dicono contrari al prolungamento delle restrizioni per gli anziani. L'ultima parola spetta però al Governo: le Regioni possono infatti irrigidire le misure di contenimento, ma non allentarle. In Veneto Zaia ha oggi riaperto praticamente tutto quello che era nelle sue facoltà, dando via il libera anche al cibo d'asporto. Sale il bilancio dei medici vittima del Covid-19: altri 4 decessi, il totale arriva a 150. Sul fronte economico, il Cdm oggi ha approvato il Def, mentre la Camera ha licenziato il decreto Cura Italia. Si va verso una manovra da 150 miliardi. Intanto, raggiunto ieri l'accordo sul Recovery Fund nel Consiglio Europeo, resta da capire quali saranno le modalità, e soprattutto i tempi di erogazione degli aiuti.

FOCUS Il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispositivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19

