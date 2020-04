Roma, 24 aprile 2020 - Sono i giorni decisivi (qui il bollettino del 23 aprile) per capire come sarà davvero la fase 2, quella della graduale riapertura. Entro il fine settimana il governo dovrebbe deffinire tutti i dettagli. Se a Roma questa mattina è stata fatta una sorta di prova generale sui trasporti pubblici, a Codogno un primo passo verso la fine dell'emergenza da codice rosso: un reparto torna Covid free. Intanto il numero dei casi si sta "riducendo dappertutto, ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa.

Codogno, reparto Covid free

L'ospedale di Codogno (Lodi), dove circa due mesi fa è stato accertato il primo caso di Coronavirus in Italia, riconverte in Covid-free il reparto di ortopedia, una dozzina di letti, che nell'emergenza, come quasi tutto il presidio sanitario, è stato trasformato per accogliere i malati positivi al virus. «Questo è un passo sostanziale verso la normalità che però è ancora lontana", spiega il sindaco Francesco Passerini.

A Roma sperientazione sulla metro

È iniziata alle 7 ed è finita alle 10 la prima sperimentazione sulla nuova modalità di mobilità sulla metro a di Roma, test preliminare per la Fase 2. La sperimentazione ha riguardato la fermata San Giovanni delle linee A e C della metro.

Speranza: "Serve cautela"

Il pressing sul governo per la riapertura è sempre più forte. Il ministro della Salute Roberto Speranza invita alla massima cautela: "La curva si è piegata, possiamo guardare con fiducia al futuro, ma con cautela. Ci sono le condizioni per programmare il domani ma con i piedi ben piantati nell'oggi".

Fontana: "Over 60 a casa? Inaccettabile"

Molto si sta discutendo sull'ipotesi affacciata dalla task force Colao di tenere a casa gli over 60. "Arrivare a limitare la vita dell’ultrasessantenne mi sembra inaccettabile". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a "Mattino Cinque". "S'ì a percorsi differenziati, "ma limitare la vita e la libertà in base alle fasce d’età la vedo molto più discutibile anche dal punto di vista costituzionale".

Sicurezza sul lavoro, ok al Protocollo

Accordo sull'aggiornamento del Protocollo sulle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo, che viene così "integrato". Dopo un confronto andato avanti tutta la notte, le parti sociali hanno raggiunto l’intesa, alla presenza della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. Implementate le misure per il rientro, dai dispositivi di protezione alle sanificazioni, dallo smart working alle postazioni distanziate. Prevista anche la sospensione temporanea per le imprese che non applicano le regole.