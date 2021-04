Roma, 18 aprile 2021 - L'Italia si avvia a riaprire dal 26 aprile e decisivi saranno i numeri sull'andamento dell'epidemia di Coronavirus. Già a partire da quelli del quotidiano bollettino Covid del ministro della Salute con l'aggiornamento dei dati su nuovi contagi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Ieri i dati hanno segnalato un consistente calo dei ricoveri mentre i contagiati restano ancora alti (oltre 15mila). Il dibattito di questi giorni sul fronte Covid va essenzialmente in due direzioni. La prima è quella delle riaperture (qui la polemica sul coprifuoco) dopo gli annunci del premier Draghi (qui le regole per le palestre e gli spostamenti).

La seconda direzione, intimamente collegata alla prima, è quella della campagna di vaccinazione che nel nostro Paese venerdì ha avuto un'accelerazione con la somministrazione record di 356mila dosi.

Sul fronte dei controlli, a Milano 57 persone sono state multate per feste e aperitici non concessi al tempo del Covid. A Roma invece chiusi due ristoranti e sanzionati i titolari oper aver servito cibo all'interno dei locali

Da segnalare che nel mondo sono stati superati i 3 milioni di morti mentre in Israele le mascherine all'aperto sono un optional.

Qui i dati aggiornati non appena disponibili

Qui troverete la tabella con i dati regione per regione.

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127 casi positivi (-251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti. Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre sono stabili i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Oggi in Puglia, su 10.201 test sono stati rilevati 1.278 casi positivi (per un tasso del 12,5%, ieri era dell'11,8%). Inoltre si registrano 17 decessi (ieri erano stati 11). I nuovi casi sono 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia BAT, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

In Toscana sono 216.578 i casi, 958 in più rispetto a ieri (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 184.655 (85,3% dei casi totali). L'età media dei 958 nuovi positivi è di 44 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o piu'). Oggi si registrano 28 decessi: 15 uomini e 13 donne con un'eta' media di 81,8 anni.

Sono 761 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, mentre si contano 16 ulteriori decessi. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti medici, oggi 1.503 (-17), mentre è stabile l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, 263 (+2). I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.444.

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 277 nuovi casi, il 15,6% rispetto ai 1.777 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è in crescita: il giorno precedente era stato del 13,7%, con 341 nuovi casi su 2.484 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito a 94.500.

Basilicata

Nessun nuovo decesso in Basilicata, dove si segnalano altri 147 nuovi casi positivi al Covid a fronte di 1357 tamponi molecolari processati. Lo fa sapere la task force regionale. Registrate anche 82 guarigioni.

Il sondaggio: solo il 55% degli italiani andrebbe in un locale

Cecina, vaccinato a 109 anni