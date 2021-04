Roma, 18 aprile 2021 - Lo sport, piano piano, riparte. E così anche le palestre, rimaste chiuse per almeno 7 mesi, riaprono. Tra le misure e le nuove regole (dal 26 aprile sì al calcetto) annunciate venerdì in conferenza stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro della Salute Roberto Speranza, c'è infatti la riapertura delle palestre al chiuso. Con questa guida, cerchiamo di capire quando riaprono effettivamente, quali sono le regole - dagli spogliatoi, alle docce, agli indumenti - che dovranno seguire i titolari delle attività e tutte le persone che vogliono tornare ad allenarsi (qui le regioni che potrebbero essere gà oggi gialle).

Palestre, la data di riapertura

La data annunciata per la riapertura delle palestre al chiuso è l'1 giugno 2021. Venerdì il ministro della Salute Roberto Speranza ha così dichiarato in conferenza stampa: "L'idea che abbiamo è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all'aperto, che dal primo di giugno si possano attivare alcune attività connesse alle palestre".

Lezioni e prenotazioni, le regole per l'accesso

L'accesso alle palestre sarà regolamentato da rigide linee guida per evitare assembramenti. I gestori sono invitati a redigere un programma dettagliato delle attività, spingendo sulle prenotazioni delle stesse. All'ingresso, potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi.

Dagli spogliatoi alle docce, le misure previste

I gestori delle palestre sono tenuti a organizzare gli spazi dei locali in modo che non si creino assembramenti (ad esempio prevedendo postazioni d'uso alternate o separando le postazioni con apposite barriere). Gli atleti dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di due metri (e di un metro mentre non svolgono attività fisica) e dovranno indossare le mascherine negli spazi comuni. Per il momento, è previsto che si potranno utilizzare le docce dopo l'allenamento, ma negli spogliatoi sarà comunque obbligatorio mantenere la distanza di due metri l'un l'altro. Obbligatoria infine anche la sanificazione degli attrezzi e dei macchinari dopo l'uso da parte degli atleti. I titolari sono tenuti a mantenere aperte, ove possibile, finestre e porte al fine di favorire il ricambio d'aria.

Borracce, asciugamani, zainetti

Gli atleti sono tenuti a non condividere con gli altri atleti i propri oggetti personali: quindi borracce, bicchieri, bottiglie, asciugamani, accappatoi. Gli indumenti dovranno essere riposti dentro le proprie borse, anche qualora queste vengano depositate negli armadietti delle palestre. In ogni caso è raccomandato ai titolari di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione degli atleti sacchetti per riporre i propri effetti personali.