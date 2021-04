Roma, 19 aprile 2021 - Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dati che risentiranno, come sempre il lunedì, di un numero minore di test effettuati nel fine settimana. Si guarda al 26 aprile, la data fissata dal premier Draghi per il primo via libera alle riaperture e il ritorno alla zona gialla (qui quali regioni potrebbero riaprire). Il Comitato tecnico scientifico è stato convocato per domani pomeriggio proprio per esprimere un parere sulle misure che potrebbero confluire nel nuovo decreto legge, a partite dal pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse.

Spostamenti tra regioni: cosa cambia dal 26 aprile

Nel frattempo, ci sono novità sul fronte vaccini. Pfizer-BioNTech ha comunicato che fornirà 100 milioni di dosi in più all'Unione europea entro il 2021, mentre Sergio Abrignani, componente del Cts, ha affermato che da ottobre potrebbero iniziare anche le vaccinazioni anti Covid dei minorenni.

Covid, il bilancio del 19 aprile

Dati dalle Regioni / Campania

Sono 1.334, nelle ultime 24 ore, i positivi al Covid in Campania su 9.934 tamponi molecolari esaminati. Aumenta il tasso di incidenza: se infatti ieri era pari al 9,69%, oggi è al 13,42%. Trentacinque sono i decessi, mentre 1.519 sono le persone guarite. In merito alla situazione degli ospedali, aumentano leggermente i posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 150 mentre ieri erano 146, così come aumentano quelli in degenza, oggi 1536 mentre ieri era 1529.

"Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.787) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 950 casi positivi (-177), 38 decessi (+13) e 1.244 guariti. Diminuiscono i casi e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500". Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che sottolinea: "Scendiamo sotto i mille casi dopo circa due mesi".

Toscana

Su 11.199 test, di cui 9.610 tamponi molecolari e 1.589 test rapidi, in Toscana nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 771 nuovi casi di Covid, che portano il numero totale a 217.349. Scendono, quindi, i contagi rispetto a ieri (erano stati 958), ma con meno test effettuati. Il tasso dei nuovi positivi è in crescita: oggi è 6,88%, mentre ieri era stato pari a 4,69%. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 185.753 (85,5% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 25.713, -1,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.850 (+49), di cui 273 in terapia intensiva (+3). Si registrano 31 nuovi decessi.

Nelle ultime 24 in Puglia sono registrati 584 casi positivi su 6.130 test analizzati, con una incidenza del 9,5% (ieri era del 12,5%). Alto il numero delle vittime: sono 46 i decessi (ieri erano stati 17), la metà dei quali in provincia di Bari. Diminuisce il numero complessivo dei pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 2.157 (17 in meno di ieri). E cala anche di 1.012 anche unità il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono 50.426 (sui complessivi 220.815 contagiati da marzo 2020), mentre aumenta di 1.550 unità il numero dei guariti, passando dai 163.355 di ieri ai 164.905 odierni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.034.564 test.

Il Veneto registra 497 nuovi contagi Covid e 7 decessi. Si tratta di un aggiornamento che, come sempre al lunedì, risente della minore attività di contact tracing nel fine settimana. I tamponi sono stati infatti 10.786 (rispetto alla media di 35-40.000 giornalieri), con un tasso di positivi del 4,61%. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 401.947, quello delle vittime a 11.111. Scende ancora la pressione sugli ospedali: i pazienti Covid sono in totale 1.759 (-7), dei quali 1.495 ricoverati nei reparti non critici (-8), e 264 nelle terapie intensive (+1). I soggetti attualmente in isolamento domiciliare in Regione sono invece 26.522 (+78).

Marche

Calano i nuovi positivi al Coronavirus nelle Marche, a fronte però di un numero minore di tamponi, come ogni lunedì: sono 137 i contagi rilevati nell'ultima giornata, con un rapporto casi/nuove diagnosi al 13,6%. Secondo quanto riporta il Servizio Sanità della Regione sono stati testati "1.908 tamponi: 1.011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel percorso guariti". A livello provinciale, dei nuovi casi 55 sono in provincia di Ancona, 50 in quella di Macerata, 10 in provincia di Fermo, 9 nell'Ascolano, 4 in provincia di Pesaro-Urbino, 9 fuori regione.

In Sardegna dall'inizio dell'emergenza sono 51.742 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati, di cui 199 rilevati nelle ultime 24 ore. In totale sono stati eseguiti 1.145.841 tamponi, per un incremento complessivo di 19.916 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.318 in tutto). Sono invece 367 (+1) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 61 (+3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.579 e i guariti sono complessivamente 32.413 (+254), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 4. Sul territorio, dei 51.742 casi positivi complessivamente accertati, 13.435 (+83) sono stati rilevati nella Citta' Metropolitana di Cagliari, 7.814 (+16) nel Sud Sardegna, 4.519 (+40) a Oristano, 10.201 (+13) a Nuoro, 15.773 (+47) a Sassari.

Abruzzo

Sono complessivamente 69.480 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza: rispetto a ieri si registrano 97 nuovi contagi. Sono 6 invece i decessi, con il totale delle vittime che sale a 2.337.

Le altre Regioni

Sono stati 14 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell'ultimo giorno: la Regione segnata anche 138 guariti e due i morti. In Basilicata, invece, sono 47 i casi, su un totale di 407 tamponi molecolari, e non si registrano decessi. Nessuna vittima anche in Alto Adige, mentre sono sono 10 i contagi da Coronavirus emersi nella giornata di ieri su 1.484 tamponi processati. In Valle D'Aosta sono 67 i nuovi casi di persone positive al Covid.

Le altre notizie Covid di oggi

