Roma, 18 aprile 2021 - Uno dei capitoli del prossimo decreto Covid che il governo varerà la prossima settimana con l'allentamento delle restrizioni in vigore da lunedì 26 aprile, secondo quanto ha anticipato in conferenza stampa il premier Mario Draghi, riguarda gli spostamenti, in particolare gli spostamenti tra le regioni che dopo tanti mesi torneranno possibili - oltre alle deroghe già attive - non solo tra le regioni gialle ma anche tra regioni di diverso colore. In quest'ultimo caso con l'introduzione di uno specifico pass (qui vi spieghiamo come ottenerlo e come funzionerà). In questa guida vediamo dunque cosa cambia e cosa potremo fare dal 26 aprile.

Spostamenti tra regioni gialle

La novità è che finalmente dopo mesi potremo nuovamente spostarci tra le regioni gialle (qui vi spieghiamo quali regioni potrebbero già oggi essere gialle). E potremo farlo liberamente senza vincoli.

Spostamenti tra regioni di diverso colore

La novità principale annunciata da Draghi è che potremo spostarci anche tra regioni di diverso colore. Ma dovremo essere in possesso dell'apposito pass con la certificazione che siamo stati vaccinati con le due dosi o che abbiamo fatto un tampone nergativo nelle 48 ore precedenti o che abbiamo avuto il Covid da meno di sei mesi e siamo guariti. Con questo pass potremo spostarci in entrata e in uscita dalle regioni arancioni e rosse.

Gli altri spostamenti

Dovrebbero essere confermate le attuali regole. Quindi resterà sempre possibile andare nelle seconde case (anche in zona arancione e rossa salvo ordinanze locali più restrittive). Per uanto riguarda gli altri spostamenti, bsigonerà vedere se il pass servirà solo per gli spostamenti fuori regione o magari anche per quelli extracomunali in fascia arancione. Al momento sembra che si vada verso una conferma: quindi chi è in zona arancione non può uscire dal comune se non per i soliti motivi di lavoro, salute o necessità. E chi è in zona rossa non può uscire di casa fatte salve le consuete deroghe.